Funghi d’autunno, al Foro Boario la mostra per conoscerli e riconoscerli

Sabato e domenica esposizione e incontri con gli esperti. Disponibili riviste gratuite, libri di settore e informazioni sui prossimi corsi

Due giorni dedicati alla conoscenza dei funghi, con una mostra e la possibilità di confrontarsi con gli esperti micologi. Sabato e domenica (17 e 18 ottobre) il Foro Boario, in località Montescendi a Monte San Quirico, ospiterà la 45esima Mostra di funghi autunnali, organizzata dal Gruppo micologico ‘Massimiliano Danesi’ di Ponte a Moriano. L’ingresso è gratuito.

L’inaugurazione è in programma sabato alle 16. Accanto all’esposizione, uno dei momenti di interesse per appassionati e cercatori sarà l’attività di determinazione: i visitatori potranno portare i funghi raccolti e sottoporli agli esperti presenti per il riconoscimento delle specie.

La manifestazione sarà anche un’occasione per avvicinarsi alle attività del gruppo e approfondire lo studio della micologia. Saranno disponibili le riviste gratuite pubblicate da Micoponte, libri di settore e informazioni sui prossimi corsi in programma.