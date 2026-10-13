Il personale del Machiavelli si mobilita contro il decreto scuola: “Qui nessuno è straniero”

“Col presente appello intendiamo esprimere profonda preoccupazione dinanzi alle misure sulla scuola approvate dal consiglio dei ministri, già preannunciate con toni trionfalistici dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni alla festa di Gioventù Nazionale e successivamente sviluppate dal ministro Valditara”. Lo affermano 81 componenti del personale dell’Isi Machiavelli di Lucca.

“Tra gli aspetti che destano maggiori perplessità – proseguono – vi è il tetto del 30 per cento di alunni stranieri nelle classi prime delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado. Una tale misura, da un punto di vista strettamente tecnico, non ha ragione d’esistere: non vi è alcuna emergenza che ne giustifichi il contenuto. Secondo le stime, gli alunni con background migratorio rappresentano l’11,6 per cento della popolazione studentesca, di cui i due terzi sono nati in Italia; inoltre, le classi in cui la percentuale di alunni di prima generazione supera il 20 per cento sono circa mille su 300mila“.

“Il provvedimento, dunque, crea allarme laddove non c’è emergenza, mentre non prende in esame quelli che sono i reali problemi della scuola, primo fra tutti la carenza di personale e le classi pollaio, risolti i quali verrebbero progressivamente meno molte delle difficoltà riscontrate nelle classi con alunni non italofoni. Un’iniziativa legislativa del genere, oltretutto, mina pericolosamente i principi di solidarietà e di accoglienza su cui si fonda la nostra Costituzione e da cui la scuola, in quanto istituzione incaricata di formare i cittadini del futuro, non può in alcun modo prescindere. Il decreto, infatti, imponendo il tetto del 30 per cento di alunni stranieri per classe, comporterebbe una distribuzione degli stessi sulla base della cittadinanza e della conoscenza dell’italiano. Una misura così pensata – sottolineano – schederebbe come diversi i figli delle famiglie immigrate, classificandoli per la loro origine e la loro appartenenza etnica. In tal modo, verrebbe integralmente demolita l’idea di una scuola come comunità che accoglie, che educa al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, che crea legami sociali tra persone con background culturali differenti”.