Investimento da 15 milioni euro sul Polo tecnologico: nuovi spazi e un parco bioclimatico

Un investimento da 15 milioni di euro per completare il Polo tecnologico lucchese e rafforzarne il ruolo di hub dell’innovazione al servizio delle imprese e dei distretti produttivi. È il progetto illustrato durante la tavola rotonda Il completamento del Polo tecnologico lucchese: un ecosistema intelligente per i distretti del futuro nell’ambito di Pianeta Terra Festival. L’incontro, introdotto da Marco Magnani, presidente della Fondazione Lucca innovazione e tecnologia (LIT), e moderato da Cristina Martelli, segretario generale della camera di commercio della Toscana nord-ovest, ha approfondito le traiettorie di sviluppo del progetto che mette insieme tante intelligenze per creare un nodo essenziale dell’ecosistema dell’innovazione della Toscana nord ovest in grado di attrarre investimenti e generare soluzioni alle sfide dei distretti produttivi del territorio.

L’investimento camerale, sostenuto dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, consentirà di realizzare circa 4500 metri quadrati di nuovi spazi destinati a start up innovative e ambienti di coworking completando un progetto nato nei primi anni duemila, voluto e intitolato alla memoria di Claudio Guerrieri, allora presidente della camera di commercio di Lucca. Il piano comprende anche un auditorium, e un incubatore per imprese culturali e creative, oltre al completamento del parco bioclimatico. La visione del nuovo campus si fonda su tre dimensioni complementari dell’intelligenza: sociale, adattiva e bioclimatica.

“Pianeta Terra Festival – afferma il presidente della camera di commercio della Toscana nord-ovest, Valter Tamburini – ci invita a riconoscere le tante forme di intelligenza della natura. Il completamento del Polo tecnologico lucchese va in questa direzione: la sostenibilità non si misura soltanto nelle prestazioni di un’infrastruttura tecnologica, ma anche nella sua capacità di mettere in relazione architettura, natura e persone. È attraverso queste connessioni che gli spazi diventano luoghi aperti di incontro, scambio e innovazione”.

“L’intelligenza sociale – ha affermato Davide Cecchini, direttore operativo del Polo – si traduce nella capacità del Polo di mettere in connessione talenti, competenze e opportunità, favorendo l’incontro tra nuove imprese, formazione e innovazione. In questa direzione si inseriscono l’ingresso nel Sistema Invitalia Startup, la rete nazionale a supporto dell’innovazione, il percorso di accelerazione First100, dedicato allo sviluppo dei progetti imprenditoriali di startup e imprese innovative, e un ciclo di incontri realizzato con la Scuola Imt a partire da casi aziendali concreti. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’innovazione e stimolare nuove prospettive di sviluppo in settori strategici per il territorio, dalla nautica alla carta, dalla sanità alla cybersecurity”.

“L’intelligenza adattiva darà forma al progetto voluto dalla Fondazione Lucca innovazione e tecnologia, che ha previsto un campus dinamico, capace di evolvere insieme alle esigenze di chi lo vive e lo utilizza. Ambienti flessibili – spiega Valerio Marchini, amministratore della Fondazione -, impianti a vista concepiti anche come strumenti di divulgazione, una piazza interna dedicata all’incontro e alla condivisione e soluzioni per la mobilità sostenibile concorrono a definire un luogo aperto, funzionale e orientato alla collaborazione”.