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Pista ciclopedonale in via Nottolini invasa dalle macchine. Poca sicurezza e rischi per pedoni e biciclette

13 ottobre 2026 | 18:01
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di Redazione

Redazione

La segnalazione di un residente del quartiere San Concordio

La pista ciclabile di via Nottolini, subito dietro la stazione, è sempre invasa dalle macchine e percorrerla è un impresa. A seguito della segnalazione di un cittadino residente nel quartiere San Concordio, le telecamere di Lucca in Diretta si sono recate sul posto per controllare la situazione.

“Mi trovo spesso a transitare con le mie nipotine, dietro la stazione ferroviaria sulla pista cicalbile in via Nottolini – dichiara il cittadino nella segnalazione -. Sempre più frequentemente è ostruita quasi completamente da auto, creando una situazione pericolosa perché i ciclisti devono spostarsi sulla carreggiata per auto. Non vedo mai vigili urbani a controllare”.

La situazione riscontrata è la stessa descritta nella segnalazione, molte auto parcheggiano direttamente sulla pista ciclopedonale lasciata a raso, senza cordoli, dislivelli o marciapiedi a separarla dalle auto. In alcuni casi le macchine vengono posizionate per non invadere lo spazio dedicato ai pedoni e alle bici, ma in altri casi la occupano totalmente. Questo si verifica anche in corrispondenza delle curve e rende pericoloso e difficoltoso il percorso. Per una questione di sicurezza, prima che capiti il peggio, la cittadinanza chiede l’intervento della Polizia locale per riportare, non solo l’ordine, ma anche la sicurezza stradale.

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