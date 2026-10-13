L'accusa|
Pontetetto, faccia a faccia tra il sindaco Pardini e i residenti. Potere al Popolo: “Incontro tardivo, sa di campagna elettorale”
Hanno partecipato anche gli assessori Barsanti, Buchignani, Bartolomei e Testaferrata, oltre ad alcuni consiglieri comunali e al presidente Erp
“L’incontro col sindaco a Pontetetto arriva con estremo ritardo a seguito di un lungo lavoro di inchiesta svolto da noi nell’ultimo anno e mezzo – lontano dai riflettori elettorali – e della petizione popolare sottoscritta da 110 residenti del quartiere, protocollato alla giunta comunale e al presidente dell’Erp il 29 aprile. La petizione evidenziava alcuni punti che purtroppo fino ad oggi non hanno trovato risposta, nonostante ripetute sollecitazioni: dalla mancata manutenzione degli alloggi Erp (i lavori di riqualificazione delle facciate sono iniziati solo negli ultimi giorni e per una piccola parte degli edifici) alla scarsa sicurezza stradale, dall’illuminazione pubblica carente al parco giochi in stato di semi abbandono, per finire con la totale assenza di attività ricreative e di supporto allo studio per bambini e ragazzi. Nell’incontro di ieri, che ha tanto il sapore di campagna elettorale visto l’avvicinarsi delle amministrative, abbiamo ribadito le richieste confidando che non cadano nel vuoto come avvenuto finora, ma siamo pronti a continuare il nostro controllo popolare con gli abitanti del quartiere“. Lo dichiara Potere al Popolo.
“Insieme a parte della giunta (gli assessori Fabio Barsanti, Nicola Buchignani, Salvadore Bartolomei e Simona Testaferrata, ndr.), ad alcuni consiglieri comunali e al presidente dell’Erp, abbiamo incontrato i cittadini per confrontarci su temi concreti: sicurezza, viabilità, attraversamenti pedonali, case popolari e spazi pubblici. Un incontro nato anche dalle richieste contenute in una petizione di Potere al Popolo. Perché quando ci sono problemi da risolvere, ascoltiamo tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche“. Lo afferma il sindaco di Lucca, Mario Pardini, dopo l’incontro con i cittadini al centro civico di Pontetetto.
“È stata una serata di confronto vero, con tante persone che hanno portato segnalazioni, proposte e anche critiche. Tutte importanti, perché amministrare significa prima di tutto conoscere i problemi delle persone e cercare di risolverli. Non sempre abbiamo una risposta immediata – aggiunge il primo cittadino lucchese – e non sempre le soluzioni sono semplici. Ma il nostro impegno è esserci, ascoltare e lavorare per dare risposte concrete. Grazie davvero alle tante persone che hanno partecipato! Per me la politica è questa: fare il massimo per la nostra comunità, provarci fino in fondo e metterci sempre la faccia. E un grazie anche a quella parte della minoranza che oggi, persino di fronte alla gravità di quanto accaduto ieri con i volantini offensivi nei miei confronti, trova il modo di rigirare la frittata senza spendere nemmeno una parola di condanna. E allora grazie! Perché mentre io continuo a dedicarmi a ciò che conta, amministrare la nostra città, alla mia campagna elettorale, a quanto pare, ci pensano già loro! Io continuo a occuparmi di Lucca. Buona giornata a tutti!“.