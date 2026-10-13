Pontetetto, faccia a faccia tra il sindaco Pardini e i residenti. Potere al Popolo: “Incontro tardivo, sa di campagna elettorale”

“L’incontro col sindaco a Pontetetto arriva con estremo ritardo a seguito di un lungo lavoro di inchiesta svolto da noi nell’ultimo anno e mezzo – lontano dai riflettori elettorali – e della petizione popolare sottoscritta da 110 residenti del quartiere, protocollato alla giunta comunale e al presidente dell’Erp il 29 aprile. La petizione evidenziava alcuni punti che purtroppo fino ad oggi non hanno trovato risposta, nonostante ripetute sollecitazioni: dalla mancata manutenzione degli alloggi Erp (i lavori di riqualificazione delle facciate sono iniziati solo negli ultimi giorni e per una piccola parte degli edifici) alla scarsa sicurezza stradale, dall’illuminazione pubblica carente al parco giochi in stato di semi abbandono, per finire con la totale assenza di attività ricreative e di supporto allo studio per bambini e ragazzi. Nell’incontro di ieri, che ha tanto il sapore di campagna elettorale visto l’avvicinarsi delle amministrative, abbiamo ribadito le richieste confidando che non cadano nel vuoto come avvenuto finora, ma siamo pronti a continuare il nostro controllo popolare con gli abitanti del quartiere“. Lo dichiara Potere al Popolo.

“Insieme a parte della giunta (gli assessori Fabio Barsanti, Nicola Buchignani, Salvadore Bartolomei e Simona Testaferrata, ndr.), ad alcuni consiglieri comunali e al presidente dell’Erp, abbiamo incontrato i cittadini per confrontarci su temi concreti: sicurezza, viabilità, attraversamenti pedonali, case popolari e spazi pubblici. Un incontro nato anche dalle richieste contenute in una petizione di Potere al Popolo. Perché quando ci sono problemi da risolvere, ascoltiamo tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche“. Lo afferma il sindaco di Lucca, Mario Pardini, dopo l’incontro con i cittadini al centro civico di Pontetetto.