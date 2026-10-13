Relatori di profilo internazionale per due giorni al congresso ‘Il verde che cura’ a Lucca

Si è svolto il 9 e 10 ottobre nella sala conferenze dell’ospedale San Luca di Lucca. Si è parlato anche di case green e decarbonizzazione

Si è concluso con buoni riscontri il congresso nazionale Il verde che cura: sostenibilità, tecnologia e umanizzazione dell’edilizia sanitaria, che si è svolto il 9 e 10 ottobre nella sala conferenze dell’ospedale San Luca di Lucca.

L’evento, promosso dall’Azienda Usl Toscana nord ovest in collaborazione con Simm, Siti, Siais e Anmdo, ha confermato Lucca – dove negli stessi giorni si svolgeva il grande festival Pianeta Terra – come la capitale del dibattito sulla transizione ecologica ed energetica.

Il congresso si è infatti distinto per un parterre di relatori di profilo internazionale, a partire dagli interventi di Robert Nuji, capo unità presso la direzione generale dell’energia della Commissione Europea, e di Antonio Parenti, direttore per la salute pubblica della Commissione Europea, che hanno tracciato le linee guida su direttive come la Case Green e sulla decarbonizzazione.

Sul versante scientifico, la lectio magistralis d’apertura è stata affidata a Stefano Mancuso, scienziato e botanico di fama internazionale dell’Università di Firenze, ideatore della Fabbrica dell’Aria, un ecosistema vivente presente anche nel cuore del San Luca, come in altri ospedali toscani, grazie a un’iniziativa promossa da Unicoop Firenze in collaborazione con la Regione e con le Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere.

Per l’architettura e la progettazione salutogenica hanno portato il loro contributo accademici e progettisti di spicco come Stefano Capolongo del Politecnico di Milano, Fabrizio Rossi Prodi, Nicoletta Setola e Marilena Baggio, esperti nel coniugare design biofilico, calcolo del Life Cycle Assessment e qualità degli ambienti di cura. Su igiene, medicina preventiva e sostenibilità organizzativa sono intervenuti Guglielmo Bonaccorsi, Annalaura Carducci, Giulio Betti e padre Guidalberto Bormolini, che ha introdotto il tema della Spiritual Green Therapy.

Tra i relatori anche Michela Maielli, responsabile assistenza ospedaliera della Regione, i direttori sanitari delle Asl Toscana nord ovest e Centro Giacomo Corsini e Lorenzo Roti, Paola Da Massa Carrara, Erika Di Prete, Silvio Di Tella, Francesca Dinelli, Spartaco Mencaroni, Massimo Moglia, Maurizio Petrillo, Annamaria Schirripa, Laura Tattini e Chiara Terrenzio.

Il messaggio emerso dalle due giornate è chiaro: gli ospedali non devono essere solo luoghi di cura, ma una vera e propria infrastruttura di salute e sostenibilità. L’integrazione del verde negli spazi sanitari, indoor e outdoor, riduce lo stress dei pazienti, migliora il microclima interno e contribuisce al benessere del personale sanitario e dei degenti, in una prospettiva di umanizzazione e salute integrata secondo l’approccio One Health. A fronte delle sfide poste dal Green Deal europeo e dai vincoli dell’Agenda 2030, le strutture sanitarie sono chiamate a diventare modelli di efficienza energetica e di basso impatto ambientale. Nel corso dell’evento si è tenuta anche una visita tecnica live alla Fabbrica dell’Aria di Lucca, che ha dimostrato concretamente come tecnologia e botanica applicata possano abbattere gli inquinanti atmosferici negli ambienti chiusi.

A chiudere le due giornate è stata una tavola rotonda che ha messo a confronto istituzioni, sanità e territorio, con la partecipazione, tra gli altri, del consigliere incaricato della sanità del Comune di Lucca Alessandro Di Vito, del vice presidente dell’Ordine dei Medici Cosma Giovanni Volpe e del direttore degli ospedali di Lucca e Valle del Serchio Francesco Puggelli, che era anche responsabile scientifico della due giorni al San Luca, mentre del comitato scientifico facevano parte Erika Del Prete, Spartaco Mencaroni, Daniela Pedrini e Laura Tattini.