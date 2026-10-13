Logo
Asl Toscana nord ovest
case green
commissione europera
convegno nazionale
decarbonizzazione
fabbrica dell'aria
green therapy
lectio magistralis
ospedale san Luca
sala Conferenze
Lucca
Alessandro Di Vito
Francesco Puggelli
Stefano Mancuso

Sanità

|
Dalla Città
/

Relatori di profilo internazionale per due giorni al congresso ‘Il verde che cura’ a Lucca

13 ottobre 2026 | 10:43
Share0
di Redazione

Redazione

Relatori di profilo internazionale per due giorni al congresso &#8216;Il verde che cura&#8217; a Lucca

Si è svolto il 9 e 10 ottobre nella sala conferenze dell’ospedale San Luca di Lucca. Si è parlato anche di case green e decarbonizzazione

Si è concluso con buoni riscontri il congresso nazionale Il verde che cura: sostenibilità, tecnologia e umanizzazione dell’edilizia sanitaria, che si è svolto il 9 e 10 ottobre nella sala conferenze dell’ospedale San Luca di Lucca.

L’evento, promosso dall’Azienda Usl Toscana nord ovest in collaborazione con Simm, Siti, Siais e Anmdo, ha confermato Lucca – dove negli stessi giorni si svolgeva il grande festival Pianeta Terra – come la capitale del dibattito sulla transizione ecologica ed energetica.

Il congresso si è infatti distinto per un parterre di relatori di profilo internazionale, a partire dagli interventi di Robert Nuji, capo unità presso la direzione generale dell’energia della Commissione Europea, e di Antonio Parenti, direttore per la salute pubblica della Commissione Europea, che hanno tracciato le linee guida su direttive come la Case Green e sulla decarbonizzazione.

Sul versante scientifico, la lectio magistralis d’apertura è stata affidata a Stefano Mancuso, scienziato e botanico di fama internazionale dell’Università di Firenze, ideatore della Fabbrica dell’Aria, un ecosistema vivente presente anche nel cuore del San Luca, come in altri ospedali toscani, grazie a un’iniziativa promossa da Unicoop Firenze in collaborazione con la Regione e con le Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere.

Per l’architettura e la progettazione salutogenica hanno portato il loro contributo accademici e progettisti di spicco come Stefano Capolongo del Politecnico di Milano, Fabrizio Rossi Prodi, Nicoletta Setola e Marilena Baggio, esperti nel coniugare design biofilico, calcolo del Life Cycle Assessment e qualità degli ambienti di cura. Su igiene, medicina preventiva e sostenibilità organizzativa sono intervenuti Guglielmo Bonaccorsi, Annalaura Carducci, Giulio Betti e padre Guidalberto Bormolini, che ha introdotto il tema della Spiritual Green Therapy.

Tra i relatori anche Michela Maielli, responsabile assistenza ospedaliera della Regione, i direttori sanitari delle Asl Toscana nord ovest e Centro Giacomo Corsini e Lorenzo Roti, Paola Da Massa Carrara, Erika Di Prete, Silvio Di Tella, Francesca Dinelli, Spartaco Mencaroni, Massimo Moglia, Maurizio Petrillo, Annamaria Schirripa, Laura Tattini e Chiara Terrenzio.

Il messaggio emerso dalle due giornate è chiaro: gli ospedali non devono essere solo luoghi di cura, ma una vera e propria infrastruttura di salute e sostenibilità. L’integrazione del verde negli spazi sanitari, indoor e outdoor, riduce lo stress dei pazienti, migliora il microclima interno e contribuisce al benessere del personale sanitario e dei degenti, in una prospettiva di umanizzazione e salute integrata secondo l’approccio One Health. A fronte delle sfide poste dal Green Deal europeo e dai vincoli dell’Agenda 2030, le strutture sanitarie sono chiamate a diventare modelli di efficienza energetica e di basso impatto ambientale. Nel corso dell’evento si è tenuta anche una visita tecnica live alla Fabbrica dell’Aria di Lucca, che ha dimostrato concretamente come tecnologia e botanica applicata possano abbattere gli inquinanti atmosferici negli ambienti chiusi.

A chiudere le due giornate è stata una tavola rotonda che ha messo a confronto istituzioni, sanità e territorio, con la partecipazione, tra gli altri, del consigliere incaricato della sanità del Comune di Lucca Alessandro Di Vito, del vice presidente dell’Ordine dei Medici Cosma Giovanni Volpe e del direttore degli ospedali di Lucca e Valle del Serchio Francesco Puggelli, che era anche responsabile scientifico della due giorni al San Luca, mentre del comitato scientifico facevano parte Erika Del Prete, Spartaco Mencaroni, Daniela Pedrini e Laura Tattini.

L’evento ha riaffermato il ruolo chiave dell’azienda Usl Toscana nord ovest come laboratorio d’avanguardia per l’ospedale del futuro: green, tecnologico e a misura d’uomo.
 