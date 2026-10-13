Riflessione collettiva sul tema della salute mentale al Moderno con ‘Il ballo delle pazze’

Studentesse e studenti del liceo Paladini Civitali hanno messo in scena lo spettacolo inserito all’interno del programma di ‘Campa Cavallo’

450 studenti hanno assistito in modo appassionato ed emozionato a Il ballo delle pazze. Dal silenzio della reclusione al diritto alla parola, lo spettacolo messo in scena la mattina di venerdì (9 ottobre) al cinema Moderno dalle studentesse e dagli studenti del Liceo delle scienze umane Paladini e dall’Istituto Civitali di Lucca.

Momenti intimi, di riflessione collettiva e anche struggenti, grazie alle coreografie, alle esibizioni canore, agli episodi narrati e interpretati dalle giovani e dai giovani che con tanta cura e sensibilità hanno voluto restituire ai propri coetanei in sala un messaggio potente e sempre attuale: l’importanza della libertà di mostrarsi per ciò che si è senza subire il giudizio o le ritorsioni da parte degli altri; l’importanza dell’empatia; l’importanza della difesa e della garanzia dei diritti in modo egualitario.

È stato inserito all’interno del programma di eventi Campa Cavallo alla vigilia della Giornata mondiale della salute mentale. Alla sua realizzazione hanno contribuito le docenti Cotrufo, Barachini, Chillemi, Modestino, Ferretti, Ciampini, Giorgi, Grimaldi, Petrini, Serafini e Scotto e la dirigente Emiliana Pucci che da tre edizioni credono in questo progetto.

Lo spettacolo di questa edizione, preparato nell’arco di tutto l’anno scolastico precedente e persino nei mesi estivi, è incentrato sulla figura femminile e sul ruolo che per anni ha avuto la gestione della salute mentale nel reprimere e tenere sotto controllo le donne che deviavano da ciò che era ritenuto accettabile dalla società, ‘normale’, decoroso e adeguato. Fin dai suoi albori il progetto si è avvalso della collaborazione del Centro di ricerca e studi professor Guglielmo Lippi Francesconi e, da due anni, anche di quella delle professioniste e degli ospiti del Cad La Bricola della Cooperativa La Mano Amica.

Un contributo prezioso alla rassegna Campa Cavallo che dal 2024 accende i fuochi di compressione sui temi della salute mentale, della disabilità, della neurodivergenza e del caregiving. La rassegna è organizzata da Fondazione per la coesione sociale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale Crea, Centro Studi e Ricerche professor Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.