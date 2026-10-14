A 26 anni lancia un laboratorio di idee per Lucca: ecco l’iniziativa civica di Daniele Volgano

Nasce Idee x la Lucca del domani, un’iniziativa civica promossa dal 26enne Daniele Volgano per raccogliere segnalazioni, proposte e contributi dei cittadini sui temi che riguardano la città, i quartieri e le frazioni. Il progetto si rivolge a giovani, lavoratori, associazioni e realtà locali, che potranno partecipare anche attraverso i canali social dedicati.

“Ascoltare la città, raccogliere le sue criticità e trasformarle in proposte concrete per il futuro”: è questo l’obiettivo dichiarato dell’iniziativa, che precisa la propria natura: “Non un partito politico né una lista elettorale, ma un laboratorio di idee e di confronto libero. Uno spazio inclusivo dove esprimere le proprie opinioni e avanzare soluzioni per Lucca”.

Alla base del progetto c’è una valutazione del rapporto tra cittadini e politica: “In un momento storico in cui spesso la politica appare distante dalle reali esigenze quotidiane dei quartieri e delle frazioni, Idee x la Lucca del domani si propone come un punto di raccordo e di dialogo aperto a tutta la comunità”. La formula indicata è quella di una “partecipazione vera, senza etichette”.