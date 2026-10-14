Archivio storico di S.Concordio diserta l’evento della protezione civile alla piazza coperta: “Non è adatta ad eventi sovralocali”

“Ad essere precisi l’edificio della piazza coperta – spiegano dall’associazione – non pare idoneo ad alcunchè, ma in particolare non lo è per le iniziative di interesse sovralocale, che, attirando pubblico da località anche distanti, necessitano di ampia disponibilità di parcheggi, che qui non ci sono, se non a detrimento dei già pochi per i residenti, oltre ad indurre traffico in una zona già critica per gli ingorghi. Il luogo poi non è sicuro per le scuole, anch’esse invitate, perchè si apre direttamente su un incrocio ove passano molti mezzi pesanti e ove non è nemmeno stato posto il limite di velocità dei 30 all’ora , come avevamo ripetutamente richiesto. Abbiamo suggerito che la manifestazione fosse spostata al centro comunale di Pontetetto, ove c’è una sala molto più capiente, ci sono grandi parcheggi ed è lontano dal traffico, ma non ci è stato risposto”.

“Vorremmo ricordare che il bando ministeriale con i cui fondi è stata purtroppo costruita la piazza coperta richiedeva che la sua funzione fosse a servizio del quartiere, non che ospitasse funzioni di interesse sovralocale – prosegue l’associazione – Infine il quartiere di San Concordio non può dimenticare le contestazioni pregresse ed ancora in corso contro questo edificio fortemente voluto dalla precedente smministrazione e fortemente osteggiato dalla popolazione, che ha raccolto migliaia di firme contro la sua costruzione. Le promesse di ‘mitigare’ la piazza coperta, fatte in campagna elettorale dalla attuale amministrazione, non sono state mantenute. Al contrario se ne è pompato e se ne sta pompando un utilizzo forzato e forzoso, nonostante l’edificio abbia avuto divelta dal vento, e ad oggi non riparata, l’intera cornice e sottogronda della grande tettoia (copertura che spicca per il suo essere fuori misura e fuori contesto), e nonostante il parcheggio interrato, che non è stato mai aperto al pubblico anche se gli uffici comunali sovrastanti lo sono da quasi 4 anni, sia affetto da occulti vizi strutturali”.