Lavori alla facciata di Palazzo Ducale, Acordon: “Programmati per non incidere sui grandi eventi cittadini”

A margine dell’incontro con la soprintendente Angela Acordon in occasione di LuBeC abbiamo chiesto qualche cosa in più sui lavori. La soprintendente ha subito specificato che i tempi dei lavori sono stati scelti appositamente per incidere il meno possibile sui grandi eventi cittadini.

“I lavori alla facciata di Palazzo Ducale sono già iniziati – spiega -, e non so dire quando le impalcature arriveranno anche in piazza Napoleone. Posso però assicurare che i lavori sono stati gestiti in modo da non creare problemi con i grandi eventi della città, come il Lucca Summer Festival e Lucca Comics & Games. Poi, se le impalcature non piacciono o danno fastidio a qualcuno, sta a quel qualcuno spostare l’evento. Noi comunque programmeremo i lavori per essere meno invasivi possibile”.