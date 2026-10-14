ll cantiere|
Lavori alla facciata di Palazzo Ducale, Acordon: “Programmati per non incidere sui grandi eventi cittadini”
Per la soprintendente intervento gestito per permettere anche Summer e Comics: “La scelta di cambiare location è degli organizzatori”
La prossima estate vedrà la presenza di impalcature sulla facciata di Palazzo Ducale, che dovrebbero occupare parte di piazza Napoleone, tanto che il Lucca Summer Festival si dovrebbe trasferite completamente nell’area degli spalti delle mura. Ad oggi, infatti, i biglietti della kermesse vengono venduti come “concerti sulle mura storiche”.
A margine dell’incontro con la soprintendente Angela Acordon in occasione di LuBeC abbiamo chiesto qualche cosa in più sui lavori. La soprintendente ha subito specificato che i tempi dei lavori sono stati scelti appositamente per incidere il meno possibile sui grandi eventi cittadini.
“I lavori alla facciata di Palazzo Ducale sono già iniziati – spiega -, e non so dire quando le impalcature arriveranno anche in piazza Napoleone. Posso però assicurare che i lavori sono stati gestiti in modo da non creare problemi con i grandi eventi della città, come il Lucca Summer Festival e Lucca Comics & Games. Poi, se le impalcature non piacciono o danno fastidio a qualcuno, sta a quel qualcuno spostare l’evento. Noi comunque programmeremo i lavori per essere meno invasivi possibile”.