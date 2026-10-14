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Lavori di ripristino dopo un incidente, chiusa per una notte la stazione di Lucca Est
14 ottobre 2026 | 20:31
Dalle 22 di venerdì (16 ottobre) alle 6 di sabato il cantiere richiede lo stop in entrambe le direzioni: Firenze e Pisa
Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di venerdì (16 ottobre) alle 6 di sabato sarà chiusa la stazione di Lucca Est, in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Pisa.
In alternativa si consiglia Lucca Ovest.