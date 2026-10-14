il caso|
Lucca, piazzetta San Carlo ancora nel degrado
Graffiti sui muri e fondi sfitti nell’area del centro storico che un tempo ospitava attività commerciali di rilievo
Scritte sui muri, graffiti sulle vetrine dei fondi sfitti e un’immagine che continua a fare i conti con il degrado. Piazzetta San Carlo, nel cuore di Lucca, sembra ancora lontana dal ritrovare il decoro di un tempo, quando rappresentava un piccolo salottino del centro storico, animato da attività commerciali di rilievo.
Una situazione che non è nuova e che, negli anni, è stata più volte al centro delle segnalazioni di residenti e commercianti. Anche iniziative come Lucca Magico Natale, con il villaggio dei bambini allestito proprio nella piazzetta, hanno riportato l’attenzione su questo angolo della città, inserendolo in progetti di valorizzazione del centro storico.
Eppure, tra le iniziative temporanee e le promesse di rilancio, restano le criticità di uno spazio che fatica a ritrovare la propria identità. Il risultato è un contrasto evidente tra il potenziale di una piazza centrale e un presente fatto di serrande abbassate e muri imbrattati. Una ferita nel cuore della città, per la quale il tema del recupero e della cura degli spazi pubblici resta aperto.