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“Non possiamo accettare che una strada pubblica sia luogo di abbandono di rifiuti”: più controlli in via Fratelli Cervi
Il Nucleo Ambientale della Polizia Municipale dovrà individuare il responsabile e ripristinare il decoro sulla strada di Sant’Anna
Non sono più solo episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni tipologia. La frequenza con cui accade, ha trasformando di fatto alcuni tratti della strada in una discarica a cielo aperto. Per questo, l’amministrazione comunale e Sistema Ambiente annunciano un rafforzamento dell’attenzione su via Fratelli Cervi, nel quartiere di Sant’Anna.
Una situazione di degrado che si ripresenta con crescente frequenza, causando disagi ai residenti e compromettendo il decoro e la vivibilità della zona. Per contrastare il fenomeno, il Comune e Sistema Ambiente annunciano l’intervento del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale, con l’obiettivo di intensificare i controlli, individuare i responsabili degli abbandoni e porre fine a una situazione che non può più essere tollerata.
“La situazione di via Fratelli Cervi è ben nota ed è oggetto della nostra massima attenzione – dichiarano congiuntamente l’assessore all’ambiente Cristina Consani e la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi –. Non possiamo accettare che una strada pubblica venga sistematicamente trasformata in un luogo di abbandono dei rifiuti, a danno dei cittadini e dell’intera comunità. La volontà è chiara: intervenire con determinazione, rafforzare la vigilanza e individuare chi continua a rendersi responsabile di questi comportamenti incivili. Il rispetto dell’ambiente e degli spazi pubblici è una responsabilità collettiva, ma chi non rispetta le regole deve risponderne”.