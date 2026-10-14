San Vito, terminata la bonifica e la manutenzione degli alloggi: rientrano le prime tre famiglie
14 ottobre 2026 | 18:05
Le restanti abitazioni saranno riconsegnate entro venerdì prossimo
Le operazioni di bonifica e manutenzione per il recupero degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica danneggiati dall’incendio della notte fra il 24 e il 25 settembre scorso a San Vito sono concluse.
Questa mattina (14 ottobre) il sindaco di Lucca, Mario Pardini, e l’assessore al sociale, Salvadore Bartolomei, hanno partecipato alla riconsegna delle prime unità a tre famiglie. Le restanti rientreranno entro venerdì prossimo.