Taglio del nastro per la nuova rotatoria di viale Europa: addio definitivo al semaforo

Cambia ufficialmente volto e fluidità la viabilità in una delle zone più trafficate di Lucca. Questa mattina (14 ottobre) è stata inaugurata la nuova rotatoria all’intersezione tra via Teresa Bandettini e viale Europa.

Il tradizionale taglio del nastro ha visto la partecipazione del sindaco Mario Pardini, insieme all’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, e all’assessora all’ambiente, Cristina Consani, che hanno sancito la conclusione di un intervento molto atteso da automobilisti, residenti e operatori commerciali.

“Oggi inauguriamo ufficialmente un’opera che è già funzionante e della quale tutti noi cittadini abbiamo potuto constatare l’efficacia, risolvendo un problema che da anni rendeva viale Europa — sia in entrata che in uscita — e via Bandettini strade estremamente caotiche – ha dichiarato il sindaco di Lucca, Mario Pardini –. Questa rotonda, che abbiamo fortemente voluto e progettato, è stata realizzata in tempi record. Posso dire che i disagi sono stati minimi, poiché i cantieri si sono svolti in estate e prevalentemente nelle ore notturne, proprio per limitare al massimo l’impatto sulla circolazione. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la zona è ora più fluida, sicura, con meno code e complessivamente più vivibile. Un ringraziamento particolare va ai nostri uffici, all’assessore Buchignani, alla nostra amministrazione, ai progettisti, alla direzione dei lavori e a tutte le ditte coinvolte, che hanno svolto un lavoro eccellente nei modi e nei tempi perfetti”.

L’opera, progettata per decongestionare uno dei nodi cruciali del traffico cittadino, permette di mandare definitivamente in archivio il vecchio impianto semaforico. Già la scorsa estate — con l’avvio del cantiere curato dalla ditta Ceragioli Costruzioni srl e l’entrata in funzione della viabilità provvisoria a fine luglio — l’area aveva iniziato a respirare, riducendo i tradizionali incolonnamenti che caratterizzavano le ore di punta.

“Oggi è il giorno tanto atteso: un’opera straordinaria che ha dato risultati eccezionali fin da subito, migliorando in modo netto lo scorrimento della viabilità su viale Europa e non solo – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani –. Guardate cosa è successo e sta succedendo in via Teresa Bandettini: una strada che prima era letteralmente ‘affogata’ dallo smog. Pensate a quanti benefici questa grande opera sta portando ai residenti della zona. Questo è ciò che un’amministrazione deve fare: attenzione concreta sul territorio. Questo è l’ennesimo progetto che portiamo a compimento, ottenendo risultati eccezionali per tutta la cittadinanza. Sono migliaia le persone, tra residenti e non, che ogni giorno frequentano questa intersezione. Prima, con il vecchio semaforo, gli automobilisti restavano in coda per minuti interi in attesa del verde, rischiando spesso di beccarsi il rosso quattro volte di fila, visto che la coda arrivava regolarmente fino in fondo a viale Europa. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso questo progetto una realtà, e in particolare alla ditta esecutrice che ha lavorato anche di notte per centrare l’obiettivo e inaugurare l’opera prima dei Comics“.