Valorizzazione e promozione: nasce l’associazione amici del Teatro del Giglio

L’obiettivo principale sarà sostenere economicamente e promuovere le attività del teatro del Giglio, oltre a rafforzare il rapporto con il pubblico e le istituzioni

L’associazione amici del Teatro del Giglio si è presentata alla cittadinanza. Si tratta di una nuova realtà che esprime la volontà di tradurre il legame profondo tra il teatro e la comunità in una forma concreta e organizzata di partecipazione, vicinanza e sostegno, riconoscendo nel Giglio un presidio culturale di primaria importanza, punto di riferimento per la vita artistica di Lucca.

L’associazione, senza scopo di lucro e iscritta al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), si propone di affiancare il teatro nella valorizzazione e nella più ampia diffusione delle sue attività, contribuendo a promuovere la conoscenza del patrimonio teatrale e musicale e a rafforzare il rapporto con il pubblico, le istituzioni e il tessuto sociale ed economico del territorio. Nello specifico, le attività principali e strategiche riguarderanno il sostegno e la divulgazione delle attività del teatro del Giglio (tema centrale dell’associazione) attraverso azioni mirate alla promozione e alla valorizzazione della programmazione e dei progetti del teatro e, in termini più generali, attività culturali, artistiche ed editoriali volte alla diffusione delle arti dello spettacolo, con particolare attenzione a progetti che riguardano formazione, didattica e istruzione in ambito culturale.

L’ente trarrà le proprie risorse finanziarie dalle quote associative, da eventuali contributi erogati da enti pubblici o privati, fondazioni e persone fisiche, nonché da donazioni, lasciti e dai proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

Alla guida dell’associazione è stato nominato un consiglio direttivo composto da cinque membri: Margherita Loy, che assume la carica di presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante, affiancata dalle consigliere Laura Avogadro di Collobiano, Maria Oliva, Yolaine Marie Aliette Destremau ed Emy Petrini. All’atto costitutivo hanno inoltre partecipato, in qualità di soci fondatori: Alessandro Baldeschi, Luisa Franca Vietti Cattaneo, Antonio Fontana e Dorothea Volpini de Maestri. Diana Bianchi è socia benemerita e consulente per la comunicazione.

Oggi (14 ottobre), al teatro San Girolamo, hanno reso nota l’associazione la presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dell’ente, Margherita Loy, la socia benemerita e consulente per la comunicazione, Diana Bianchi, e per il teatro del Giglio Giacomo Puccini hanno partecipato Giorgio Angelo Lazzarini, Fulvio Spatarella e Cataldo Russo, rispettivamente amministratore unico, direttore generale e direttore artistico.

“Vorrei raccontare – spiega Loy – quale sia stata la molla che ci ha fatto venire l’idea di fondare questa associazione. Premetto che non ho le competenze specifiche per guidare un’associazione: ma la passione per il teatro del Giglio, la programmazione degli ultimi tempi, così interessante, varia e ricca, mi ha convinto a fare un passo in questa direzione. I professionisti a cui mi sono rivolta per consigli e consulenza mi hanno da subito confermato il loro appoggio all’iniziativa e sono stati preziosi per completare ogni passaggio per l’iscrizione al Runts e per la parte organizzativa. Ringrazio anche la banca Bpr che ci ha prontamente offerto i loro servizi. Ho assistito in questo teatro a concerti, opere e spettacoli di prosa che mi hanno entusiasmato: in questa parola intendo condensare quel che produce una buona offerta culturale: benessere, amore per la propria città, rispetto per il luogo in cui si vive, desiderio di fare partecipi gli amici e tutti di queste belle e importanti sensazioni”.

“Proprio in un momento in cui sembra che il mondo intero vada verso una forma di estremo individualismo basato sulla fretta e sulla solitudine – prosegue la presidente dell’associazione – il teatro diventa allora presidio di una comunità composta di nuove e vecchie generazioni che intendono condividere ideale, passioni, idee e divertimento. Ognuno può sperimentare in questa importante istituzione un nuovo e vitale senso di benessere. Nessuno viene lasciato solo allo sbrigativo intrattenimento di una giornata, ma ciascuno nel nostro teatro sperimenta una durevole sensazione di appartenenza. Voglio solo fare un esempio: l’altro ieri abbiamo assistito a un concerto di un ensemble barocco guidato da un talentoso controtenore, concerto dedicato Monteverdi, compositore che conosco poco. Sono andata perché avevamo deciso con gli Amici del teatro di voler partecipare. Ne siamo tutti usciti con una gioia dipinta in volto, ci siamo divertiti, abbiamo ascoltato della musica incantevole che non conoscevamo, abbiamo quasi ballato sulle poltrone perché il concerto ci trascinava tutti, giovani e meno giovani, verso quel senso di comunità che crea allegria e fiducia di lunga durata. Alla fine, ci siamo ritrovato in strada a chiacchierare anche con gli sconosciuti partecipanti che come noi avevano voglia di condividere le belle sensazioni attraversate”.

“Non credo che Lucca debba rinunciare ad alcuno dei suoi eventi di portata nazionale e internazionale, come Lucca comics, summer festival o pianeta terra o la settimana musicale o gli eventi dedicati al cibo del nostro territorio o altre iniziative che hanno alle spalle una piccola o grande comunità che le coltiva. Ma il teatro rappresenta qualcosa di più di questi eventi: è la nostra casa culturale e con questo non intendo il luogo in cui si arriva con il proprio bagaglio per farne sfoggio, ma il luogo in cui ognuno arriva con la curiosità e la voglia di imparare qualcosa e di scoprire nuove sensazioni e nuove amicizie“.

“La nostra associazione – conclude Loy – ha come scopo primario quello di garantire che il teatro possa continuare sulla coraggiosa strada intrapresa, con l’offerta di qualità che lo contraddistingue, dove ogni cittadino recente o antico di questa città possa trovare numerosi soci di vario livello, e il 25 novembre, alle 18, lanceremo una nuova campagna associativa seguita da un piccolo aperitivo e speriamo per quella data di avere pronto il nostro sito. Invitiamo tutti coloro che vogliono sostenere il teatro e partecipare in modo attivo alla vita di questa importante istituzione a iscriversi e a portare il proprio contributo e le proprie idee”.