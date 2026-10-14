Vcs, affondo contro maggioranza e opposizione: “Sulla Manifattura la politica ha la memoria corta”

Il comitato chiede conto delle decisioni delle amministrazioni Tambellini e Pardini e solleva interrogativi sulla vendita e sul futuro del complesso

Il comitato Vivere il centro storico interviene sul futuro dell’ex Manifattura chiamando in causa sia la maggioranza sia l’opposizione. Al centro dell’intervento, la richiesta di trasparenza sulle operazioni immobiliari e sulle decisioni che riguardano il futuro del complesso.

“Sulla Manifattura – dice il comitato – maggioranza e opposizione sembrano avere una regola comune: dimenticare ciò che facevano e promettevano quando stavano dall’altra parte. Le responsabilità restano. E i cittadini hanno il diritto di ricordarle. La precedente amministrazione Tambellini sostenne un’operazione che legava il recupero dell’immobile alla concessione dei parcheggi cittadini per 50 anni e al Baluardo San Paolino. La mobilitazione cittadina contribuì a mettere in discussione quel progetto, poi abbandonato perché mancavano le condizioni di interesse pubblico”.

“Ciononostante – continua Vcs – pochi mesi prima delle elezioni e senza che ci fossero improrogabili necessità di bilancio vennero alienati 6000 metri quadrati della Manifattura ad un anonimo acquirente. Oggi, tra gli esponenti dell’opposizione siedono persone che facevano parte di quell’amministrazione. Ma anche l’attuale maggioranza deve rispondere delle proprie contraddizioni: quando era all’opposizione contestava quei progetti e invocava la partecipazione dei cittadini. Dopo le elezioni, però, il rogito dei circa 6000 metri quadrati è stato effettuato nonostante fosse stato messo in dubbio quando erano all’opposizione”.

“E oggi? Dopo tre anni di lavoro sul progetto socioculturale Polimea, la proposta è stata dichiarata inammissibile senza essere valutata nel merito. Tre anni di interlocuzioni per non arrivare neppure all’apertura delle buste: chi risponde del tempo perduto? E come si può giudicare l’insostenibilità economica senza esaminare la proposta? Restano interrogativi sul prezzo di vendita dei 6000 metri quadrati, sul beneficiario finale dietro la società fiduciaria e sui diritti e le pertinenze – osserva Vcs – richiamati nel contratto”.