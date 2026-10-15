Asse suburbano, a inizio novembre la relazione del consulente tecnico d’ufficio sul ‘caso Monterisi’

Pendono, infatti, sulla realizzazione dell’asse viario fra viale Castracani e la Santissima Annunziata , due ricorsi della famiglia che si vedrebbe, secondo il progetto definitivo, la proprietà divisa in due: da una parte il terreno, dall’altra l’abitazione.

In attesa della decisione della magistratura amministrativa un consultente tecnico d’ufficio è stato incaricato già dallo scorso luglio di realizzare una relazione sull’inserimento dell’asse sulla rotonda : il suo lavoro dovrà essere consegnato alle parti entro 120 giorni dalla sua effettiva presa in carico della questione, quindi si attende per i primi giorni di novembre.

Sulla base della relazione si potrebbe già capire se le rimostranze della famiglia Monterisi contro il progetto dell’asse viario siano o meno coerenti. Qualora l’esito della relazione fosse positiva per Palazzo Orsetti si potrebbe anche sbloccare la situazione per la conclusione dell’opera prima dell’udienza al Tar, che è stata fissata per il prossimo febbraio.