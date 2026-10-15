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Contro i raggiri torna ‘Occhio alle truffe!’: in arrivo due nuovi incontri con la polizia locale
L’assessore Bartolomei: “Settore in crescita tra i reati, serve massima attenzione per fragili e anziani”
Sono in arrivo due nuovi incontri pubblici per contrastare le truffe, proteggere i cittadini, soprattutto gli anziani e le persone più fragili, sensibilizzare le comunità sui rischi legati ai raggiri sempre più diffusi.
Prosegue la campagna di prevenzione Occhio alle truffe!, promossa dalla polizia locale di Lucca nell’ambito delle iniziative dedicate alla sicurezza partecipata e alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.
Il primo appuntamento è in programma domani (16 ottobre) alle 17 nel locale Passatempo per pensionati, nell’ex edificio delle poste, in via per Santa Maria del Giudice 50. Il secondo incontro si terrà giovedì (22 ottobre) alle 21 nella canonica della chiesa di San Ilario di Brancoli, in via la Pieve 5838.
“Dai dati della questura che abbiamo commentato qualche giorno fa risulta che questo è un settore in crescita fra i reati – afferma l’assessore alla sicurezza, Salvadore Bartolomei –. Riteniamo dunque che debba essere rivolta un’attenzione particolare agli anziani e alle persone più fragili spesso prese di mira attraverso espedienti che fanno leva sulla fiducia, sulla paura o su presunte situazioni di emergenza. L’obiettivo è fornire ai cittadini gli strumenti necessari per riconoscere i tentativi di truffa, individuare i comportamenti sospetti e adottare semplici precauzioni per evitare di cadere nella rete dei malintenzionati”.
Durante le due iniziative, gli operatori della polizia locale illustreranno le tecniche più frequentemente utilizzate dai truffatori: dalle telefonate ingannevoli alle visite a domicilio di falsi addetti ai servizi, passando per i raggiri porta a porta e le frodi digitali. Saranno inoltre forniti suggerimenti concreti sui comportamenti da adottare per tutelarsi e sulle precauzioni da seguire di fronte a richieste sospette. Gli incontri rappresenteranno anche un’occasione di confronto diretto tra cittadini e agenti, con la possibilità di porre domande, chiarire dubbi e approfondire situazioni che possono verificarsi nella vita quotidiana.