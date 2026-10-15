Contro i raggiri torna ‘Occhio alle truffe!’: in arrivo due nuovi incontri con la polizia locale

Sono in arrivo due nuovi incontri pubblici per contrastare le truffe, proteggere i cittadini, soprattutto gli anziani e le persone più fragili, sensibilizzare le comunità sui rischi legati ai raggiri sempre più diffusi .

“Dai dati della questura che abbiamo commentato qualche giorno fa risulta che questo è un settore in crescita fra i reati – afferma l’assessore alla sicurezza, Salvadore Bartolomei –. Riteniamo dunque che debba essere rivolta un’attenzione particolare agli anziani e alle persone più fragili spesso prese di mira attraverso espedienti che fanno leva sulla fiducia, sulla paura o su presunte situazioni di emergenza. L’obiettivo è fornire ai cittadini gli strumenti necessari per riconoscere i tentativi di truffa, individuare i comportamenti sospetti e adottare semplici precauzioni per evitare di cadere nella rete dei malintenzionati”.