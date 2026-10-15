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Ex Lazzi: in vista un nuovo piano di bonifica. Tanti lavori in conclusione in prima periferia

15 ottobre 2026 | 21:58
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di Redazione

Redazione

Ex Lazzi: in vista un nuovo piano di bonifica. Tanti lavori in conclusione in prima periferia

Quasi concluso il cantiere dove è stato eliminato il semaforo in viale Castracani. Aperta la prima parte del parcheggio al cimitero urbano

Non solo novità per viale Catalani e via Geminiani a Sant’Anna.  Sono tanti gli interventi in cantiere per la prima periferia da parte dell’amministrazione. 

Sempre a Sant’Anna la curiosità va al futuro dell’ex Lazzi: l’area è ora privata, la società proprietaria, così ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, ha commissionato nuovi studi per la caratterizzazione e la bonifica, che sarebbero stati accolti positivamente anche dalla Regione Toscana. 

“Noi ancora non abbiamo visto lo studio – dice – ma pare che potrebbe portare ad una soluzione definitiva, tramite nuovo piano di bonifica. Una volta a terminata poi varrà quanto previsto dal piano operativo, anche se per i prossimi due anni c’è ancora un permesso a costruire valido in quell’area”. 

Buchignani elenca anche i lavori in dirittura d’arrivo nelle altre periferie: “Stanno per finire i lavori per il marciapiede e per l’isola pedonale di viale Castracani, così come quelli in via di Tiglio e in via Barbantini, sempre nella zona dell’intervento per l’eliminazione dell’intersezione semaforica”.

Smorzate sul nascere le polemiche sulla riduzione di posti auto nel primo tratto di via di Tiglio, fra viale Castracani e il santuario di Santa Gemma: “Sapevamo già in fase di progetto che sarebbero stati di meno”, chiosa l’assessore.

E ancora: “È quasi terminato l’intervento per il nuovo marciapiede e i nuovi stalli di sosta sul viale Castracani dopo l’Esselunga. In via Pascoli è terminata la parte est mentre lunedì sono partiti i lavori della parte ovest. Al cimitero monumentale è già aperta la prima parte del nuovo parcheggio, entro novembre verranno piantati gli alberi sempre nell’area che è già terminata. Verranno anche riqualificati i vialetti per l’accesso al cimitero, rifatte le aiuole e piantumati nuovi alberi“.