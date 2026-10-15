Ex Lazzi: in vista un nuovo piano di bonifica. Tanti lavori in conclusione in prima periferia

Sempre a Sant’Anna la curiosità va al futuro dell’ex Lazzi : l’area è ora privata, la società proprietaria, così ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, ha commissionato nuovi studi per la caratterizzazione e la bonifica, che sarebbero stati accolti positivamente anche dalla Regione Toscana.

E ancora: “È quasi terminato l’intervento per il nuovo marciapiede e i nuovi stalli di sosta sul viale Castracani dopo l’Esselunga. In via Pascoli è terminata la parte est mentre lunedì sono partiti i lavori della parte ovest. Al cimitero monumentale è già aperta la prima parte del nuovo parcheggio, entro novembre verranno piantati gli alberi sempre nell’area che è già terminata. Verranno anche riqualificati i vialetti per l’accesso al cimitero, rifatte le aiuole e piantumati nuovi alberi“.