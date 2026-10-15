Il covegno|
Giovani, lavoro e territorio: a palazzo Ducale il dibattito del Rotary Club Lucca
L’obiettivo è individuare le strategie e le opportunità necessarie a favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani talenti nel nostro tessuto socio-economico
Perché i giovani lasciano il nostro territorio e quali condizioni servono per convincerli a restare? Per rispondere a questi interrogativi cruciali, il Rotary Club Lucca organizza un incontro pubblico per venerdì (16 ottobre), alle 18, nella sala Tobino di palazzo Ducale. L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Un’importante occasione di confronto sul rapporto tra nuove generazioni e mondo del lavoro, in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti demografici, tecnologici e sociali. L’obiettivo è individuare le strategie e le opportunità necessarie a favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani talenti nel nostro tessuto socio-economico.
Negli ultimi dieci anni, oltre 337mila giovani – di cui 120mila laureati – hanno lasciato l’Italia per cercare opportunità professionali all’estero. Il convegno affronterà temi centrali come la denatalità, l’emigrazione dei talenti e il ruolo delle politiche pubbliche per invertire questo trend negativamente impattante per il Paese.
L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori: Letizia Mencarini, docente di demografia all’Università Bocconi di Milano; Andrea Borghini, docente di sociologia generale all’Università di Pisa. Il dibattito sarà moderato dal Nicola Lattanzi, docente alla Scuola Imt alti studi Lucca.