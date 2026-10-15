Giovani, lavoro e territorio: a palazzo Ducale il dibattito del Rotary Club Lucca

Perché i giovani lasciano il nostro territorio e quali condizioni servono per convincerli a restare? Per rispondere a questi interrogativi cruciali, il Rotary Club Lucca organizza un incontro pubblico per venerdì (16 ottobre), alle 18, nella sala Tobino di palazzo Ducale. L’ingresso è libero e gratuito , fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un’importante occasione di confronto sul rapporto tra nuove generazioni e mondo del lavoro, in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti demografici, tecnologici e sociali. L’obiettivo è individuare le strategie e le opportunità necessarie a favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani talenti nel nostro tessuto socio-economico.