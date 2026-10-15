La pista di pattinaggio sul ghiaccio per Natale trasloca in piazzale San Donato: c’è la manifestazione di interesse

Trattandosi di una zona sottoposta a vincolo tutelato, l’assegnatario della concessione dovrà ottenere l’autorizzazione monumentale da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, oltre alle necessarie autorizzazioni previste dal regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante. Per questo motivo, l’avviso e il modello di candidatura sono stati pubblicati con urgenza all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, così da consentire l’espletamento dei passaggi autorizzativi nei tempi utili all’avvio del servizio.