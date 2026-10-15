Attrazioni invernali|
La pista di pattinaggio sul ghiaccio per Natale trasloca in piazzale San Donato: c’è la manifestazione di interesse
Approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione della gestione del nuovo spazio davanti all’ex Cavallerizza Ducale
Il Comune di Lucca avvia le procedure per l’allestimento delle attrazioni natalizie nel centro storico. Con la determinazione dirigenziale di oggi (15 ottobre) l’amministrazione ha approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’assegnazione di uno spazio in piazzale San Donato, dove verrà installata la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio.
L’iniziativa dà seguito alla delibera di giunta dell’1 ottobre che ha individuato nell’area antistante l’ex Cavallerizza la location per la struttura ricreativa durante le festività natalizie 2026/2027. Il provvedimento prevede inoltre la facoltà per l’ente di prorogare l’affidamento allo stesso gestore anche per la stagione 2027/2028, a fronte di una valutazione positiva dell’attività svolta.
Trattandosi di una zona sottoposta a vincolo tutelato, l’assegnatario della concessione dovrà ottenere l’autorizzazione monumentale da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, oltre alle necessarie autorizzazioni previste dal regolamento comunale per lo spettacolo viaggiante. Per questo motivo, l’avviso e il modello di candidatura sono stati pubblicati con urgenza all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, così da consentire l’espletamento dei passaggi autorizzativi nei tempi utili all’avvio del servizio.
L’atto non comporta impegni di spesa per le casse comunali.