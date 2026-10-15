“Le scuole non sono isole, ma una comunità in movimento”: lunedì la pedalata Senza Zaino

Un percorso di quasi 47 chilometri, nove scuole e un’unica grande comunità educativa. È questo lo spirito di Senza Zaino: pedaliamo insieme!, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Senza Zaino, in programma lunedì (19 ottobre), che vedrà un gruppo di ciclisti attraversare in e-bike alcune scuole Senza Zaino del territorio lucchese, trasformando una pedalata in un’occasione di incontro, condivisione e partecipazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le diverse realtà scolastiche e il territorio, promuovendo i principi dell’ospitalità, della responsabilità e della comunità, valori fondanti del modello educativo Senza Zaino, ai quali si affianca un’attenzione particolare al tema della sostenibilità ambientale attraverso la scelta di utilizzare biciclette elettriche.

Il percorso, lungo 46,8 chilometri, si articolerà in nove tappe, con partenza dalle scuole dell’infanzia e primaria di Nozzano, per proseguire verso Nave, Massa Macinaia, Porcari, Camigliano, San Vito e San Pietro a Vico, fino a raggiungere Ponte a Moriano, dove si concluderà l’iniziativa.

Presso ciascuna scuola è prevista una sosta di circa dieci minuti, durante la quale i ciclisti potranno incontrare una rappresentanza di alunni e insegnanti. Un breve ma significativo momento di accoglienza, che contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità educativa più ampia, valorizzando i legami tra le scuole e rendendo concreti i principi che caratterizzano il modello Senza Zaino.

A prendere parte alla pedalata saranno Marco Orsi, ideatore della scuola Senza Zaino, Ennio Bilancini, docente Imt e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Senza Zaino, Luca Rinaldi, presidente della cooperativa sociale La Mano Amica, Roberto Squaglia, del progetto Musica&Comunità, e Raymond Isola, già dirigente scolastico a San Francisco, negli Stati Uniti.

La partecipazione di figure provenienti dal mondo dell’educazione, della ricerca e della cooperazione sociale testimonia la volontà di promuovere una visione della scuola aperta al dialogo e alla collaborazione, capace di costruire relazioni significative e di coinvolgere attivamente le comunità scolastiche e il territorio.

La scelta di percorrere il territorio in e-bike rappresenta inoltre un modo per richiamare l’importanza della sostenibilità e della mobilità consapevole, unendo l’esperienza del viaggio alla possibilità di conoscere e valorizzare le realtà educative presenti nella Piana di Lucca.

Le scuole non sono isole: sono una comunità in movimento è il messaggio che accompagna l’iniziativa e ne sintetizza il significato più profondo: una scuola che non si limita ai propri spazi, ma si apre al territorio, costruisce legami e condivide esperienze, riconoscendosi parte di una rete educativa fondata sulla collaborazione e sulla partecipazione.

La pedalata si svolgerà con arrivo previsto presso la scuola di Ponte a Moriano intorno alle 12,10, dove si terrà un momento conclusivo di saluto e condivisione fino alle 12,40.

In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato a venerdì 23 ottobre.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Senza Zaino, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e dei Comuni di Lucca, Capannori e Porcari, in collaborazione con l’associazione Senza Zaino per una scuola comunità.