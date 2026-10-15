Lucca Comics, definito il piano di sicurezza
Trenitalia amplierà l’offerta dei treni in arrivo nel capoluogo lucchese e il Comune curerà la predisposizione di apposite aree dedicate alla sosta
Questa mattina (15 ottobre) è stata definita la cornice di sicurezza per Lucca Comics & Games, in programma a Lucca dal 28 ottobre al primo novembre. Il piano è stato fatto durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dalla prefetta di Lucca, Cristina Favilli.
Al tavolo hanno preso parte – oltre ai referenti di Lucca Crea, ente che promuove ed organizza l’evento – il vicesindaco di Lucca, Fabio Barsanti, i vertici delle forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, i comandanti della Polizia provinciale e municipale, i responsabili di 118, Anas, Autostrade per l’Italia, Concessioni del tirreno, Trenitalia e Rete ferroviaria italiana.
Particolare attenzione è stata rivolta alla regolamentazione delle fasi di afflusso e deflusso dei visitatori, nell’intento di promuovere e garantire un’ordinata viabilità pedonale all’interno del centro storico e di evitare criticità sul fronte del traffico veicolare e ferroviario.
In questa direzione, Trenitalia assicurerà, in occasione dell’evento, un’intensificazione della propria offerta, con un importante incremento del numero di treni in arrivo nel capoluogo lucchese. Contestualmente, il Comune di Lucca curerà la predisposizione di apposite aree dedicate alla sosta dei veicoli che raggiungeranno il territorio cittadino.