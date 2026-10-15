Lucca Comics, definito il piano di sicurezza

Questa mattina (15 ottobre) è stata definita la cornice di sicurezza per Lucca Comics & Games, in programma a Lucca dal 28 ottobre al primo novembre. Il piano è stato fatto durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dalla prefetta di Lucca, Cristina Favilli.

Al tavolo hanno preso parte – oltre ai referenti di Lucca Crea, ente che promuove ed organizza l’evento – il vicesindaco di Lucca, Fabio Barsanti, i vertici delle forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, i comandanti della Polizia provinciale e municipale, i responsabili di 118, Anas, Autostrade per l’Italia, Concessioni del tirreno, Trenitalia e Rete ferroviaria italiana.

Particolare attenzione è stata rivolta alla regolamentazione delle fasi di afflusso e deflusso dei visitatori, nell’intento di promuovere e garantire un’ordinata viabilità pedonale all’interno del centro storico e di evitare criticità sul fronte del traffico veicolare e ferroviario.