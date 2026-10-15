La domanda|
Lucca, pubblicata la graduatoria provvisoria del contributo affitti 2026
La graduatoria è formata da 514 richieste divise per fascia A (392) e fascia B (122), inoltre ci sono 97 escluse e 49 ammesse con riserva
Il Comune di Lucca ha pubblicato sul proprio sito web e sull’albo pretorio la graduatoria provvisoria relativa al bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2026.
Sono 623 le domande presentate, delle quali 611 valide ai fini dell’effettuazione dell’istruttoria. La graduatoria è formata da 514 richieste divise per fascia A (392) e fascia B (122), inoltre ci sono 97 escluse.
Le 49 domande che risultano ammesse con riserva potranno essere integrate nei 15 giorni di pubblicazione della graduatoria. È possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dall’inizio della data di pubblicazione della stessa, indirizzando la domanda al dirigente settore dipartimentale 2 – risorse umane e politiche sociali.