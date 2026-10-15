Presentato il Calendario Lav Lucca 2027: dodici mesi di scatti, storie e impegno per l’antispecismo

L’intero introito, tolte unicamente le spese di produzione, sarà devoluto a sostegno dei rifugi dell’associazione e dei progetti di adozione

Competenze, immagini e parole al servizio dei diritti degli animali. Ieri (14 ottobre), alla Casa del boia, sulle mura urbane, è stato presentato il calendario Lav Lucca 2027 – Ogni giorno dalla parte degli animali. Si tratta della terza edizione del datario fotografico nato per raccontare le storie degli animali che nei rifugi del territorio, o attraverso percorsi di adozione, hanno trovato una nuova vita. L’intero introito, tolte unicamente le spese di produzione, sarà devoluto a sostegno dei rifugi dell’associazione e dei progetti di adozione.

Protagonisti del calendario 2027 sono Andrea Micale, contadino e influencer; Benedetta Giaconia, responsabile del rifugio di animali disabili La casa stregatta; Chiara Testi, presidente di Lav Lucca; David Bigotti Bigo, fumettista; Elena Del Grande, imprenditrice nel campo della ristorazione; Alessia Scaglione, avvocata responsabile dello sportello Lav Lucca, insieme a Paola Cattani e Mariam Hamidian, attiviste di Lav Lucca, e al piccolo Lorenzo; Ligeia Zauli, psicologa e sessuologa, attivista e volontaria nei rifugi; Michele Sarti Magi, imprenditore e content creator; Graziano Salvadori, comico, cabarettista e regista; Stefano Guidi, creative director e componente storico della band Le formiche nell’orto; Simone Franchi, singer e performer; Alfonso Oliva, collaboratore del giornale online Lucca In Diretta.

Accanto ai testimonial, gli altri protagonisti sono naturalmente gli animali: tra loro i pony Ringo e Lady, il siamese Achille, i gatti Birba e Kruggie, l’asinella Asia, la famiglia dei tacchini presenti nel parco di Serbacco, il caprone Luca, Simba, il barboncino Spank, Lino, il pastore tedesco Leone, la famiglia di galline che vive nell’azienda agricola di Andrea Micale e i cani Toby, Eva, Zara e Mamy.

Il progetto nasce dall’attività quotidiana di Lav Lucca, impegnata sul territorio nella tutela degli animali e nella promozione di una cultura antispecista. In provincia di Lucca l’associazione gestisce ad Altopascio un rifugio per animali maltrattati, provenienti in particolare da allevamenti lager e posti sotto sequestro, e sostiene a Monte San Quirico il centro di accoglienza Fiocco di Luna.

La fotografia, ad opera di Simone Arrighi, è il filo conduttore del progetto. Ogni mese mette insieme un testimonial e uno o più animali, accompagnando l’immagine con una frase dedicata ai temi della libertà, della dignità, della convivenza e del rapporto tra esseri umani e altri esseri viventi.

Il calendario 2027 Ogni giorno dalla parte degli animali è un progetto di Lav Lucca nato da un’idea di Simone Arrighi, Daniele Bianucci, Chiara Testi e Alessandro Galli. Le fotografie sono di Simone Arrighi, fotografo lucchese di cinema e moda e regista di cortometraggi; la scelta e la cura dei testi sono di Daniele Bianucci; il progetto grafico è di Jacopo Spagnesi.

Il calendario, disponibile in versione per muro e per tavolo, costa di dieci euro ed è possibile acquistarlo nei seguenti punti: Bottega del commercio equo e solidale Coop Solidando Equinozio a Lucca (via Tonelli 28, zona Sant’Anna / piazzale Nobili); Conad City di San Vito (via Giovan Battisti Giorgini, 209); PetStore Conad di Massarosa (via Sarzanese, 1490); Ostello La Salana (via del Popolo, 182, Capannori); Negozio La Rambla (via Santa Croce, 46, centro storico di Lucca); Pizzeria Le Mura (viale Castracani, 154). Si può chiedere anche la consegna per spedizione postale, prenotando una copia al numero 3346228584 e facendo un bonifico direttamente all’Iban di Lav Lucca IT79K030690960610000010391, Banca Intesa San Paolo Spa.