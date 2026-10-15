Residenti e abbonati, sosta gratis negli stalli blu nel periodo dei Comics: ecco le modalità

Con l’avvicinarsi dell’edizione 2026 di Lucca Comics & Games, in programma dal 28 ottobre all’1 novembre, il Comune di Lucca compie un ulteriore passo organizzativo per regolamentare la sosta e contenere i disagi alla cittadinanza.

Con l’ordinanza di oggi (15 ottobre) firmata dalla responsabile dell’unità organizzativa Francesca Pierotti, l’amministrazione ha disposto le nuove modalità di utilizzo dei parcheggi a pagamento interni ed esterni alle Mura per il periodo compreso tra il 26 ottobre e il 3 novembre. Il provvedimento dà attuazione al Piano Parcheggi approvato dalla giunta con la deliberazione 276/2026 e introduce una serie di tutele straordinarie per i residenti del centro storico, degli immediati quartieri periferici e per gli abbonati ai servizi gestiti dalla società in house Lucca Plus.

L’ordinanza stabilisce differenti finestre temporali e regole di gratuità a seconda delle categorie di utenti. Dal 26 ottobre al 3 novembre, gli abbonati Lucca Plus e i residenti esterni delle zone di via Civitali e via Nottolini (categorie A12-D3 e A12-D4) usufruiranno della sosta gratuita 24 ore su 24 in tutti i parcheggi a parcometro esterni al centro storico, con l’esclusione delle strutture coperte, delle aree riservate all’organizzazione e di quelle a pagamento per i visitatori. Per gli abbonati del parcheggio Mazzini sarà consentita la sosta anche negli stalli blu del centro storico in via Bacchettoni e piazza San Ponziano. Dal 28 ottobre al 1° novembre, i titolari di garage (residenti e non) nel centro storico potranno invece sostare gratuitamente 24 ore su 24 negli stalli a parcometro interni ed esterni alle Mura e sugli stalli gialli per residenti del centro, esponendo il permesso Ztl, ad esclusione dei parcheggi in struttura (salvo il Cittadella previa autorizzazione). Stessa gratuità dal 28 ottobre all’1 novembre per i residenti esterni delle categorie A12-A1 e A12-A2 della zona Stazione in tutti i parcheggi esterni a parcometro.

Sempre dal 28 ottobre al 1 novembre, per gli abbonati Lucca Plus e i residenti delle zone Stazione, Civitali, Nottolini e di quelle interessate dai parcheggi dell’evento, viene riservata la sosta gratuita 24 ore su 24 nel parcheggio di viale Giusti adiacente agli Spalti, in via Filzi, via Nazario Sauro e viale Luporini. Il permesso speciale, rilasciato dallo sportello Lucca Plus di via delle Città Gemelle, sarà concesso nella misura di uno per nucleo familiare. Nello specifico, per i residenti della zona Tagliate di San Marco e Borgo Giannotti sarà assegnata una sosta dedicata al Don Baroni; per via Nottolini nell’area omonima e per piazza Aldo Moro in viale San Concordio. Inoltre, i titolari di permessi d’accesso al centro storico con percorsi obbligati potranno entrare e uscire da qualsiasi varco cittadino senza dover seguire le tappe prestabilite.