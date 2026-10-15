‘Strade sicure. Segnala!’: al via la raccolta di segnalazioni tra quartieri e frazioni

Una grande raccolta di segnalazioni, aperta a tutti i cittadini, per individuare le situazioni di pericolo presenti sulle strade del territorio comunale, costruire una mappa delle criticità e chiedere all’Amministrazione comunale di destinare risorse specifiche agli interventi necessari: è la campagna Strade sicure. Segnala! – Costruiamo insieme la mappa dei punti critici di Lucca, presentata questa mattina (giovedì 15 ottobre) dai consiglieri comunali Daniele Bianucci e Valeria Giglioli, del gruppo Sinistra con Lucca – Sinistra civica ecologista ed esponenti di Alleanza Verdi Sinistra.

Per il lancio dell’iniziativa è stata scelta via Nazionale a Saltocchio, proprio in corrispondenza della fermata dell’autobus dove da due anni cittadini e studenti chiedono, senza successo, la realizzazione di un attraversamento pedonale e l’installazione di un lampione. Un caso concreto che rappresenta bene le tante situazioni nelle quali interventi anche relativamente semplici potrebbero migliorare significativamente la sicurezza delle persone.

“Spesso serve davvero molto poco per andare incontro alle esigenze dei cittadini – spiegano Bianucci e Giglioli -. Un attraversamento pedonale, un punto luce, una segnaletica più adeguata possono fare una differenza enorme per chi ogni giorno deve percorrere una strada, raggiungere una fermata dell’autobus o accompagnare i figli a scuola. Eppure anche richieste semplici, ragionevoli e avanzate da tempo rimangono troppo spesso senza risposta. È quanto accade qui a Saltocchio, dove cittadini e studenti attendono da due anni interventi che considerano essenziali per la loro sicurezza. Dobbiamo cambiare passo e dare finalmente seguito alle legittime esigenze delle persone”.

L’iniziativa riguarda l’intero territorio comunale, dal Centro storico ai quartieri, fino alle frazioni più periferiche. L’obiettivo è raccogliere segnalazioni di ogni tipo: attraversamenti pericolosi o mancanti, velocità eccessiva, incroci poco sicuri, marciapiedi assenti o inadeguati, problemi di illuminazione e segnaletica, barriere architettoniche, difficoltà per pedoni e ciclisti e qualsiasi altra situazione che richieda un intervento per migliorare la sicurezza stradale.

Le segnalazioni saranno raccolte e organizzate per realizzare una mappa dei punti critici della viabilità lucchese, che diventerà la base per una proposta concreta da sottoporre all’Amministrazione comunale.

“Non vogliamo limitarci a denunciare ciò che non funziona – sottolineano i due consiglieri -. Vogliamo promuovere un percorso di partecipazione che parta dalla conoscenza diretta del territorio, dall’esperienza quotidiana delle persone e dalle loro proposte. Chi percorre ogni giorno una strada, a piedi, in bicicletta, in auto o con i mezzi pubblici, conosce spesso meglio di chiunque altro le difficoltà e i pericoli che presenta. Vogliamo mettere insieme queste conoscenze e trasformarle in uno strumento utile per individuare gli interventi necessari e le priorità”.

“In occasione della discussione del prossimo bilancio preventivo presenteremo all’Amministrazione comunale il risultato della raccolta e chiederemo un impegno di spesa specifico per affrontare le criticità emerse – annunciano Bianucci e Giglioli -. Naturalmente non tutti gli interventi potranno essere realizzati contemporaneamente, ma occorre iniziare a programmare le risposte, dando priorità alle situazioni di maggiore pericolo e alle esigenze più urgenti. Ci auguriamo che il sindaco e la Giunta dimostrino un atteggiamento accogliente e disponibile nei confronti di questa iniziativa. Non ci interessa rivendicare primogeniture o mettere bandierine: la sicurezza stradale è un patrimonio di tutti e dovrebbe essere un obiettivo condiviso, al di là delle appartenenze politiche”.

Particolare attenzione sarà riservata alle esigenze degli utenti più vulnerabili della strada: bambini, anziani, persone con disabilità, pedoni e ciclisti. Ma la campagna punta a migliorare la sicurezza complessiva della circolazione, nell’interesse di tutti coloro che utilizzano quotidianamente la rete viaria.

“Una città a misura di cittadino è una città in cui tutti devono potersi muovere in sicurezza e autonomia – aggiungono Bianucci e Giglioli -. La sicurezza stradale non si costruisce soltanto attraverso le grandi opere, ma anche con una manutenzione attenta, piccoli interventi diffusi, una migliore organizzazione degli spazi pubblici e la capacità di ascoltare chi vive il territorio. Troppo spesso le persone hanno la sensazione che le loro segnalazioni finiscano nel vuoto. Vogliamo contribuire a cambiare questo rapporto tra cittadini e istituzioni”.

Come partecipare

Per partecipare a Strade sicure. Segnala! basta indicare il luogo preciso dove si trova il problema, descriverlo brevemente e, se possibile, allegare una fotografia. Le segnalazioni possono essere inviate attraverso: WhatsApp a Daniele Bianucci: 334 8071351 e a Valeria Giglioli: 340 7291350 oppure per mail a stradesicurealucca@gmail.com e Facebook Strade sicure a Lucca