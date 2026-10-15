Torna ‘…un sabato azZECCAto…’: sport, libri e comics al secondo appuntamento della Fondazione Antica Zecca

Si avvicina a grandi passi il secondo appuntamento con il salotto culturale …un sabato azZECCAto… che si terrà nella sede della Fondazione Antica Zecca di Lucca alla Casermetta San Donato sulle Mura urbane e guidata dal suo presidente Alessandro Colombini. Una rassegna che, nei suoi intenti, vuole essere un’occasione per illustrare e approfondire ciò che avviene sul nostro territorio.

Ecco così che il secondo appuntamento, in programma sabato 24 ottobre dalle 16 alle 18 , vedrà ben quattro ospiti partecipare all’evento: moderati dal giornalista Cristiano Consorti saranno presenti il vicesindaco di Lucca nonché assessore allo Sport Fabio Barsanti, il presidente della squadra di basket maschile di Lucca – la Bcl – Matteo Benigni, il presidente e amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e la scrittrice Chiara Parenti.

Sarà possibile così parlare di sport, sia a livello infrastrutturale grazie a Fabio Barsanti sia a livello di risultati e prospettive per il futuro con Benigni: Bcl infatti giusto quest’anno è stata promossa nel campionato di serie B Nazionale. Con Lucchesi parleremo dell’imminente inizio della nuova edizione di Lucca Comics & Games, mentre con Parenti invece si parlerà dell’importanza dei libri e della sua ultima fatica letteraria ‘Se la felicità’, libro uscito nel giugno scorso.