Via Buiamonti poco sicura, l’intervento del Comune non è bastato se mancano i controlli

Nell’email inviata alla redazione di Lucca in Diretta , il segnalatore scrive: “A seguito di alcuni esposti e del vostro articolo è stato posto il divieto di sosta, ma se non vengono effettuati controlli, i parcheggi continuano e spesso sono talmente a ridosso dell’ingresso da rendere difficile entrare all’interno ”.

“Il marciapiede è, a dire poco, in condizioni vergognose: pietre sconnesse o mancanti, sostituite da catrame, che, al di là dell’aspetto estetico indecoroso, costituiscono un pericolo per chi cammina o pedala. La cabina per la distribuzione dell’energia elettrica e la zona adiacente così come le vasche del condotto pubblico sono in condizioni antigieniche, abbandonate a se stesse da anni”.

“La via è scarsamente illuminata – prosegue il segnalatore -. Ci sono solo 4 punti luce: 2 all’inizio e 2 quasi alla fine della strada. Nel mezzo per circa 50-60 metri il nulla, solo la poca luce dei lampioni sulle mura che si riflette in basso. La strada, per lungo tratto assai stretta, è percorsa da auto, pedoni, ciclisti e risciò. Il buio rende il transito assai pericoloso anche perché le auto non rispettano certamente il limite dei 30 km/h, soprattutto quando passano per evitare le code in circonvallazione. Della situazione è stata avvertita l’amministrazione comunale tramite email spedito all’Urp e pubblicata sul portale, ma tutto tace. Si attendono interventi solerti ed efficaci da non rimandare”.