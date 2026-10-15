La segnalazione|
Via Buiamonti poco sicura, l’intervento del Comune non è bastato se mancano i controlli
Continuano le segnalazioni sulla poca sicurezza della via, a questo aggiunge anche uno stato di degrado che va avanti da anni
Non c’è pace per via Buiamonti, i residenti del centro storico segnalano ancora problemi di degrado e mancanza di sicurezza. Nonostante l’intervento dell’amministrazione comunale, che ha posto il divieto di sosta sul marciapiede prospiciente il restaurato Palazzo San Jacopo, non se ne vedono in benefici per mancanza di controlli.
Nell’email inviata alla redazione di Lucca in Diretta, il segnalatore scrive: “A seguito di alcuni esposti e del vostro articolo è stato posto il divieto di sosta, ma se non vengono effettuati controlli, i parcheggi continuano e spesso sono talmente a ridosso dell’ingresso da rendere difficile entrare all’interno”.
Oltre a problemi di sicurezza la segnalazione punta il dico anche sul decoro pubblico.
“Il marciapiede è, a dire poco, in condizioni vergognose: pietre sconnesse o mancanti, sostituite da catrame, che, al di là dell’aspetto estetico indecoroso, costituiscono un pericolo per chi cammina o pedala. La cabina per la distribuzione dell’energia elettrica e la zona adiacente così come le vasche del condotto pubblico sono in condizioni antigieniche, abbandonate a se stesse da anni”.
“La via è scarsamente illuminata – prosegue il segnalatore -. Ci sono solo 4 punti luce: 2 all’inizio e 2 quasi alla fine della strada. Nel mezzo per circa 50-60 metri il nulla, solo la poca luce dei lampioni sulle mura che si riflette in basso. La strada, per lungo tratto assai stretta, è percorsa da auto, pedoni, ciclisti e risciò. Il buio rende il transito assai pericoloso anche perché le auto non rispettano certamente il limite dei 30 km/h, soprattutto quando passano per evitare le code in circonvallazione. Della situazione è stata avvertita l’amministrazione comunale tramite email spedito all’Urp e pubblicata sul portale, ma tutto tace. Si attendono interventi solerti ed efficaci da non rimandare”.