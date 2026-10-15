Viale Catalani e via Geminiani tornano a doppio senso. Saranno rinnovati anche marciapiedi e piste ciclabili

Torneranno a doppio senso di circolazione viale Catalani e via Geminiani, nel quartiere di Sant’Anna a Lucca. Ad oggi infatti, la circolazione dal semaforo vicino alla chiesa fino all’incrocio con via Gemigniani in direzione del centro storico è riservata esclusivamente ai mezzi del trasporto pubblico locale tramite una corsia preferenziale, che sarà mantenuta ma spostata al centro della carreggiata ed estesa in lunghezza fino all’altezza della sede Aci.

A illustrare il progetto di riqualificazione dei marciapiedi e piste ciclabili sono stati il sindaco Mario Pardini, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e i tecnici comunali.

Sarà ripristinata la corsia sud e istituito un doppio senso di circolazione sia in via Catalani che in via Geminiani (ci sarà obbligo di svolta a destra in via Geminiani per chi imbocca via Catalani dal semaforo in direzione centro storico). Inoltre è prevista la riqualificazione del marciapiede sud di viale Catalani e di quello est di via Geminiani con l’inserimento di un nuovo percorso ciclopedonale sul lato ovest di via Geminiani. Infine

“Il Progetto nasce dall’esigenza di riqualificare via Catalani specialmente il lato sud – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani -. Esiste infatti una criticità sull’incrocio con la via Pisana dove una volta a settimana capita un incidente. Si tratta di un problema oggettivo di sicurezza. Assieme ad Autolinee Toscane, per la corsia preferenziale dedicata ai bus su via Catalani, abbiamo aperto da due anni un tavolo per risolvere queste criticità. Ci sono state diverse ipotesi progettuali, ma venivano scartate da Autolinee Toscane a causa di altre criticità. La richiesta dell’azienda era di non creare punti di intersezione nella futura corsia preferenziale dei bus, perché avrebbero provocato rallentamenti o problemi di sicurezza. Due mesi fa è stata trovata una soluzione che ha messo tutti d’accordo. Abbiamo fatto una progettazione di fattibilità tecnico economica, quella che vediamo oggi, si tratta di modifiche importanti per questa parte di città”.

“Via catalani ritornerà a doppio senso di circolazione – prosegue l’assessore -. La corsia del bus viaggerà nel centro della strada, sarà realizzata una grossa pensilina per l’attesa dei passeggeri e la fermata potrà accogliere tre bus insieme senza invadere l’incrocio. La corsia dei bus e poi più lunga e arriva fino all’ Aci. Anche via Geminiani diventerà a doppio senso di circolazione, è larga se lo può permettere. Queste modifiche toglieranno due posti auto in via Geminiani per mettere la pensilina nuova, non si perderanno invece posti auto in via Catalani. Verranno riqualificati i marciapiedi ed stata anche ridisegnata la rotatoria di piazzale Italia, con modifiche importanti in via Pisana dove si darà la precedenza a chi viene dalla chiesa di Sant’ Anna. Ci sarà anche un percorso ciclabile su via Geminiani che si raccorderà con quella di viale Luporini. La prossima settimana arriveremo al progetto esecutivo, per poi andare in gara a dicembre, con la ditta che inizierà i lavori ad anno nuovo”.

La durata dei lavori è prevista in 90 giorni, ma se la partenza è prevista nei mesi invernali è previsto anche un eventuale prolungamento dei tempi di esecuzione. Il costo dell’intervento assomma a 400mila euro inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. L’approvazione del progetto esecutivo è prevista entro la fine dell’anno per poter aprire il cantiere nelle prime settimane del 2027.