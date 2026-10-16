All’associazione Il Sorriso di Stefano il ricavato di ’10x1ORA-Una corsa per’

“Una giornata indimenticabile di sport, squadra e solidarietà! – commenta il fondatore dell’associazione Il Sorriso di Stefano, Raffaele Antonetti – È nostro desiderio ringraziare pubblicamente i Marciatori Marliesi ed in particolare il presidente Ruggero Taddeucci, Claudio Landucci, Caterina Ferroni e Dario Landucci che sono stati gli organizzatori della 10x1ORA-Una Corsa per svoltasi al campo Coni sabato 26 settembre al Campo Coni e il cui ricavato di 4mila euro è stato devoluto alla nostra associazione per sostenere i vari progetti quali: La casa Campesina in Peru dove ogni giorno vengono donati a più di 50 bambini un pasto caldo, poi sul nostro territorio stiamo portando avanti progetti come El Nino col Sorriso di calcio inclusivo, il Laboratorio dell’Officina del Sorriso dove ragazzi fanno dei lavori di manualità come oggetti in gesso oppure quadri o lampade a fiori, ed infine il podcast All inclusive dove si parla di inclusione facendo rete con altre associazioni del territorio e non solo. Un grazie per questa straordinaria donazione va a tutte le squadre partecipanti alla 10×1 ora che sono state ben 26 e anche a tutti i 24 atleti singoli che per 10 ore si sono dati il cambio, frazione dopo frazione, unendo gli sforzi in un’entusiasmante staffetta dove il vero traguardo è stato fare del bene. Concludo con un grazie di cuore a tutti per l’entusiasmo e spirito di condivisione che portando il loro fondamentale contributo in pista e fuori hanno creato una bellissima pagina di sport e generosità”.

