La novità|
All’ex Cavallerizza per le feste anche una giostra ad aeroplani a forma di albero di Natale
Approvato l’avviso di manifestazione di interesse per l’installazione e la gestione della struttura: serve l’ok della Soprintendenza
Il centro storico di Lucca si prepara ad accogliere un’altra attrazione per le prossime festività di fine anno. Oltre alla tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, piazzale San Donato ospiterà una caratteristica giostra ad aeroplani a forma di albero di Natale, destinata ad arricchire l’offerta di intrattenimento per famiglie e bambini durante il periodo natalizio 2026-2027.
L’iniziativa ha preso forma con la determinazione dirigenziale firmata oggi che ha approvato l’avviso di manifestazione di interesse per l’installazione e la gestione della struttura. Il provvedimento segue la delibera della giunta che ha individuato nello spazio esterno all’ex Cavallerizza la collocazione ideale per la giostra. Anche in questo caso, l’amministrazione si riserva la possibilità di prorogare la concessione allo stesso operatore per la successiva stagione 2027-2028, previa valutazione positiva dell’iniziativa.
Trattandosi di un’area situata all’interno del centro storico e sottoposta a vincolo tutelato, anche in questo caso, come per la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il soggetto che risulterà selezionato dovrà acquisire preventivamente l’autorizzazione monumentale da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, oltre ai titoli previsti dal Regolamento comunale sulle concessioni per lo spettacolo viaggiante.
L’atto, redatto nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e libera concorrenza, non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.