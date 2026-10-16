All’ex Cavallerizza per le feste anche una giostra ad aeroplani a forma di albero di Natale

L’iniziativa ha preso forma con la determinazione dirigenziale firmata oggi che ha approvato l’avviso di manifestazione di interesse per l’installazione e la gestione della struttura. Il provvedimento segue la delibera della giunta che ha individuato nello spazio esterno all’ex Cavallerizza la collocazione ideale per la giostra. Anche in questo caso, l’amministrazione si riserva la possibilità di prorogare la concessione allo stesso operatore per la successiva stagione 2027-2028, previa valutazione positiva dell’iniziativa.