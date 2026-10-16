Ex Cinema Nazionale, la storia dell’edificio rivive sui ponteggi in attesa del nuovo polo culturale

La storia dell’ex Cinema Nazionale si racconta sui ponteggi del cantiere che lo trasformerà nel Centro delle Arti Lucca. È terminato l’allestimento fotografico sul lato di via Vittorio Emanuele: quattro blocchi di immagini ripercorrono le diverse vite dell’edificio, destinato a diventare un nuovo polo museale ed espositivo all’interno delle mura urbane. L’apertura è prevista entro il 2029, al termine di un intervento da oltre 10 milioni di euro.

Il percorso fotografico è stato voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, protagonista della riqualificazione, e dalla Fondazione Centro delle Arti, che gestirà le attività della nuova realtà culturale. Le immagini accompagnano l’avvio del cantiere e ricostruiscono le trasformazioni di un immobile che è stato nucleo del primo ospedale di Lucca, scuola dell’infanzia, sede del dopolavoro della Manifattura Tabacchi e infine cinema, chiuso definitivamente nel 2009.

Tappe raccontate attraverso quattro blocchi fotografici in sequenza che “rendono giustizia e il giusto riconoscimento – ha dichiarato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili – al percorso di un edificio connesso alla storia personale e familiare di tutti i lucchesi, per ragioni di lavoro, di interessi o di svago. L’allestimento del cantiere, corredato da questo apparato di immagini, intende chiarire e sostanziare lo spirito con cui la Fondazione intende dar vita a questo nuovo polo culturale: realizzare uno spazio con una destinazione del tutto nuova e inedita per la città nel rispetto della storia e del vissuto dell’edificio e intervenire con una campagna di riqualificazione e rigenerazione urbana su un immobile privato ora restituito a un utilizzo pubblico, in questo caso nella zona ovest della città come già avvenuto col Complesso di San Francesco in quella est.”

“Dopo l’annuncio dell’inizio dei lavori, che stanno procedendo, compiamo oggi – ha precisato il presidente della Fondazione Centro delle Arti Alberto Fontana – un ulteriore passo nel percorso di realizzazione del Centro delle Arti Lucca. L’installazione dei banner che rivestiranno il cantiere, progettati dallo Studio Dondina di Milano, rappresenta un nuovo tassello di questo importante progetto. Attraverso il racconto della trasformazione dell’edificio, vogliamo rendere partecipe la comunità, offrendo ai cittadini la possibilità di conoscere il punto di partenza e di comprendere la visione del futuro Centro delle Arti.”

Le impalcature diventano così uno spazio di memoria e narrazione condivisa. La ricerca fotografica alla base dell’allestimento è stata possibile grazie alla disponibilità dell’Archivio Fotografico Lucchese, della casa editrice Maria Pacini Fazzi e della ricercatrice Simonetta Simonetti.

Il cantiere interesserà tutti i 2500 metri quadrati dell’immobile. Oltre alla riqualificazione strutturale dell’intero edificio, sono previsti il recupero e la valorizzazione degli ambienti storici, compresi i decori settecenteschi della sala d’ingresso, e la realizzazione di nuovi spazi espositivi flessibili e pienamente accessibili.

Il progetto architettonico, firmato da Too Studio, punta a coniugare conservazione e innovazione per restituire alla città un luogo storico rimasto a lungo inaccessibile. Il nuovo Centro sarà uno spazio aperto alle arti, alla ricerca e all’incontro tra esperienze, pubblici e linguaggi.