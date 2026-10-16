Ex Officine Lazzi, via libera al piano di campionamento per la bonifica della falda

La proprietà finanzia le nuove indagini della società Teseco, fatti salvi i controlli e le prescrizioni di Arpat e Regione Toscana

Più chiaro con la pubblicazione delle risultanze della conferenza dei servizi sul tema, il piano che dovrebbe portare alla bonifica dell’area delle ex officine Lazzi.

L’amministrazione comunale ha infatti recepito e approvato, con determina dirigenziale, le conclusioni della conferenza dei servizi decisoria, dando il via libera al nuovo piano di campionamento finalizzato all’integrazione del piano di caratterizzazione della falda acquifera sotterranea.

La vicenda affonda le radici nel novembre 2010, quando la Guinigi Costruzioni (allora proprietaria del compendio immobiliare) avviò le prime procedure per una contaminazione da idrocarburi e solventi clorurati. Nel corso degli anni, a fronte dell’inadempienza del soggetto originariamente individuato come responsabile dell’inquinamento (la società Linee Automobilistiche F.lli Lazzi Srl in liquidazione) e dell’interruzione delle operazioni da parte della successiva proprietà, il Comune di Lucca era intervenuto direttamente con poteri sostitutivi. L’ente di Palazzo Orsetti aveva così assunto la gestione del sistema di emungimento e trattamento della falda (Pump & Treat), sostenendo i relativi oneri di manutenzione e trascrivendo l’onere reale sui registri immobiliari.

La svolta recente è maturata grazie alla disponibilità manifestata dalla Giemme Srl, attuale proprietaria dell’area (pur non essendo responsabile della contaminazione), la quale ha proposto di sviluppare una nuova e aggiornata strategia di bonifica affidando le attività tecniche preliminari alla società Teseco Bonifiche Srl. Sulla base di un accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 11 della legge 241/1990 e ratificato lo scorso luglio, la proprietà si è fatta carico di predisporre il piano di campionamento integrativo, pur mantenendo il Comune la piena titolarità del procedimento amministrativo.

Il percorso istruttorio, espletato in forma semplificata e in modalità asincrona, ha visto l’acquisizione dei pareri favorevoli con prescrizioni da parte di Regione Toscana e Arpat. Le indicazioni tecniche degli enti di controllo dovranno essere scrupolosamente seguite durante le operazioni di campagna: tra queste figurano l’esecuzione dei campionamenti in stretto contraddittorio con Arpat (previo congruo preavviso di almeno dieci giorni lavorativi), l’esecuzione di una misura sinottica preliminare dei livelli piezometrici, specifiche modalità di spurgo sui punti di reimmissione e sul pozzo principale P1, e la garanzia che le indagini non interferiscano con la regolare continuità delle misure di messa in sicurezza fin qui condotte in via sostitutiva dal Comune.