Ha salvato un uomo dall’auto finita in mare: Lucca premia il capitano dei parà Andreucci

Ha salvato un uomo dall’annegamento, estraendolo da un’auto finita in mare a Trieste. Per quel gesto, compiuto lo scorso 12 luglio, il capitano Piergiorgio Andreucci ha ricevuto questa mattina (16 ottobre) a Palazzo Orsetti la Medaglia della Città di Lucca , consegnata dal sindaco Mario Pardini.

Originario di Lucca, Andreucci è ufficiale istruttore dell’Accademia militare di Modena , in forza al 183esimo Reggimento Paracadutisti ‘Nembo’. Il riconoscimento gli è stato conferito “Quale segno di profonda riconoscenza per lo straordinario gesto di coraggio ed altruismo compiuto”.

Il salvataggio era avvenuto con l’intervento di alcuni colleghi dell’istituto militare: insieme al capitano avevano estratto l’uomo dall’abitacolo della vettura finita in acqua, scongiurando una tragedia . Alla cerimonia era presente anche il generale di divisione Stefano Messina , comandante dell’Accademia militare di Modena, che ha accompagnato Andreucci.

“Con questo gesto – ha dichiarato il sindaco di Lucca, Mario Pardini -, il capitano Andreucci ha dato prova di altissimo senso civico, di prontezza e di generosità. Un esempio che onora non solo le Forze Armate che rappresenta con merito, ma anche la nostra comunità lucchese, di cui è figlio. Lucca è orgogliosa di lui”.