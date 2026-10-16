Logo
accademia militare di modena
medaglia della città di Lucca
paracadutisti
salvataggio
Lucca
Mario Pardini
piergiorgio andreucci
stefano messina

palazzo orsetti

|
Dalla Città
/

Ha salvato un uomo dall’auto finita in mare: Lucca premia il capitano dei parà Andreucci

16 ottobre 2026 | 13:24
Share0
di Redazione

Redazione

Ha salvato un uomo dall&#8217;auto finita in mare: Lucca premia il capitano dei parà Andreucci

Il sindaco Pardini gli ha consegnato la Medaglia della Città per il salvataggio compiuto il 12 luglio a Trieste insieme ad alcuni colleghi

Ha salvato un uomo dall’annegamento, estraendolo da un’auto finita in mare a Trieste. Per quel gesto, compiuto lo scorso 12 luglio, il capitano Piergiorgio Andreucci ha ricevuto questa mattina (16 ottobre) a Palazzo Orsetti la Medaglia della Città di Lucca, consegnata dal sindaco Mario Pardini.

Originario di Lucca, Andreucci è ufficiale istruttore dell’Accademia militare di Modena, in forza al 183esimo Reggimento Paracadutisti ‘Nembo’. Il riconoscimento gli è stato conferito “Quale segno di profonda riconoscenza per lo straordinario gesto di coraggio ed altruismo compiuto”.

capitano andreucci capitano andreucci

Il salvataggio era avvenuto con l’intervento di alcuni colleghi dell’istituto militare: insieme al capitano avevano estratto l’uomo dall’abitacolo della vettura finita in acqua, scongiurando una tragedia. Alla cerimonia era presente anche il generale di divisione Stefano Messina, comandante dell’Accademia militare di Modena, che ha accompagnato Andreucci.

“Con questo gesto – ha dichiarato il sindaco di Lucca, Mario Pardini -, il capitano Andreucci ha dato prova di altissimo senso civico, di prontezza e di generosità. Un esempio che onora non solo le Forze Armate che rappresenta con merito, ma anche la nostra comunità lucchese, di cui è figlio. Lucca è orgogliosa di lui”.