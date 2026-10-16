Lavori all’acquedotto, possibili disagi il 19 ottobre a Montuolo e Cerasomma

Giornata di possibili disagi sulla rete idrica nell’Oltreserchio per un intervento di manutenzione e miglioramento delle condotte. Geal Spa comunica che nella giornata di lunedì (19 ottobre) dalle 8 alle 18 potrà essere sospesa l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare significativi cali di pressione nelle frazioni di Montuolo e Cerasomma.

L’interruzione del servizio interesserà in totale un bacino stimato di circa 1.104 abitanti. Le strade interessate dai lavori sono via Pisana, via del Cima, via Fonda di Montuolo, via per Corte Modena, via di Cocombola, via della Romagna e via di Cerasomma. L’azienda fa sapere che non risulta coinvolto alcun plesso scolastico della zona e invita gli enti pubblici a informare le rispettive sedi periferiche di competenza.