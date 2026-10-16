Lucca Comics and Games, già prenotati oltre 21mila posti nei parcheggi di Lucca Plus

A dodici giorni dall’apertura di Lucca Comics & Games 2026, in programma dal 28 ottobre all’1 novembre, la vendita dei posti auto nelle aree di sosta straordinaria allestite da Lucca Plus registra un andamento straordinario, con l’acquisto già perfezionato di 21466 posti (ogni stallo più essere moltiplicato per più giorni) all’interno dell’offerta complessiva.

Per sabato 31 ottobre, la giornata in cui è previsto il maggiore afflusso, è già stato venduto oltre l’80 per cento dei posti. Per le giornate di giovedì 29 ottobre e domenica 1 novembre i posti auto venduti sono già al 50 per cento, e anche la prima giornata, mercoledì 28 ottobre, sfiora il 40 per cento. Diverse aree a ridosso delle Mura, tra cui stazione, piazzale Don Baroni, Macelli, mercato ortofrutticolo e Gaddi, sono esaurite nelle giornate di venerdì e sabato.

Da qualche anno i posti si acquistano esclusivamente online, sul sito eventi.parcheggilucca.it . È una modalità che l’utenza dimostra di gradire e che ha già dato i suoi frutti nella scorsa edizione. La maggior parte degli ospiti si dirige all’area prenotata, senza girare alla ricerca di un parcheggio, e il traffico cittadino ne risente molto positivamente, specie nei deflussi.

Il servizio si conferma essenziale anche per la movimentazione in sicurezza dei pedoni, che nei giorni del festival affollano le strade attorno alle Mura.

Sono trenta le aree straordinarie allestite quest’anno da Lucca Plus, che mette a frutto il know how consolidato negli anni nella gestione della sosta durante i grandi eventi.

La navetta raddoppia le aree servite. Il servizio navetta attivato da Lucca Plus già nelle ultime due edizioni tra Porta Santa Maria e l’area del Molino Pardini a San Pietro a Vico, quest’anno serve anche il Molino San Pietro a Vico e l’area di Saltocchio, entrambe new entry del 2026.

Chi esce dall’autostrada anche a Capannori, può raggiungere le aree di sosta senza attraversare la città e, in sette minuti di navetta, arriva nel cuore della manifestazione.

Un modello che fa scuola. Operatori pubblici di altre città hanno contattato Lucca Plus per conoscerne e replicarne il modello gestionale, che la società applica in sinergia con la valorizzazione delle Torri civiche e dell’Orto botanico.

Funziona benissimo anche la sinergia con la società consorella Lucca Crea, alla quale Lucca Plus ha ceduto l’area di sosta all’interno del parcheggio Mazzini a beneficio degli operatori della manifestazione, data la presenza delle aree espositive nelle adiacenze. La porzione principale del Mazzini resta destinata, come ormai consueto, alla sosta delle persone con disabilità.