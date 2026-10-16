Lucca Comics, in vigore gli ultimi divieti di transito e sosta in vista dell’evento

Da lunedì (19 ottobre) stop anche nelle strade e piazze centrali e in via dei Bacchettoni e Corso Garibaldi

La macchina organizzativa di Lucca Comics & Games 2026 entra nella fase più operativa con l’avvio del cantiere per il montaggio dei padiglioni espositivi e delle strutture temporanee nel cuore del centro storico e lungo la cerchia urbana.

Il Comune di Lucca ha istituito con ordinanza di ieri (15 ottobre) gli ultimi divieti di sosta e limitazioni al transito veicolare e pedonale che scatteranno in modo progressivo a partire da lunedì (19 ottobre) per consentire le operazioni di allestimento in sicurezza curate da Lucca Crea Srl e dalla ditta Toscana Costruzioni Snc.

Le modifiche alla viabilità seguiranno un calendario ben preciso. Da lunedì (19 ottobre) fino al termine dello smontaggio delle strutture, e comunque non oltre il 14 novembre, scatterà il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta e il divieto di transito veicolare e pedonale (fatti salvi i mezzi dell’organizzazione e gli addetti ai lavori) in piazza San Giusto, piazza San Giovanni, piazza San Martino e piazza Antelminelli. Sempre da lunedì, ma con termine ultimo fissato al 7 novembre, stop a sosta e transito negli spalti interni delle Mura urbane in via dei Bacchettoni (nel tratto tra la Casa del Boia e il parco giochi) e nei sotterranei di San Salvatore e San Martino.

A partire da martedì (20 ottobre) le limitazioni si estenderanno, fino a un massimo del 7 novembre, a piazza del Giglio, piazza Santa Maria Forisportam, sulla carreggiata di viale delle Mura Urbane tra il Castello di Porta San Donato e la Piattaforma San Frediano, oltre alle porzioni interessate di piazzale San Donato, piazzale Verdi, piazza Monsignor Emilio Maggini, la Piattaforma San Frediano, l’area di sosta davanti alla Piazza Coperta in via Vincenzo Consani e il parcheggio della stazione in piazzale Bettino Ricasoli (tra il piazzale e via Anna Maria Mozzoni).

L’ordinanza prevede inoltre l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 in corso Giuseppe Garibaldi (nei tratti compresi tra via della Corticella e via Vittorio Veneto, e tra via Vittorio Veneto e via San Girolamo) a partire da mercoledì (21 ottobre )fino all’8 novembre. Infine, dal 22 al 24 ottobre, il blocco di sosta e transito interesserà via dei Bacchettoni nel tratto compreso tra il civico 25 e l’ingresso al parcheggio pubblico dell’ex Caserma Mazzini, di fronte alla palestra.

Tutti gli allestimenti dovranno garantire il transito dei veicoli diretti all’ex presidio ospedaliero Campo di Marte, l’accesso dei visitatori all’obitorio comunale, il passaggio dei mezzi di Sistema Ambiente e l’accesso agli utenti degli impianti sportivi di viale San Concordio.