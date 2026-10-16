Messa in sicurezza, riaperta dopo i lavori la via di Pieve Santo Stefano

Questa mattina (16 ottobre) il sindaco Mario Pardini e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani insieme alla dirigente ai tecnici comunali e responsabili della ditta esecutrice hanno tenuto un sopralluogo sul tratto di via di Pieve Santo Stefano riaperta al traffico dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza , stabilizzazione del versante e ripristino della strada interrotta nei primi mesi del 2025 a causa di una grande frana provocata dalle intense piogge.

“Già a maggio 2025 avevamo conferito l’incarico di progettazione e alla fine di luglio dello l’intervento è stato inserito nella variazione del piano triennale delle opere pubbliche – affermano il sindaco Pardini e l’assessore Buchignani – tempi rapidi per riuscire a ricostruire una strada vitale per tutta la zona collinare nord del territorio comunale. Un intervento comunque complesso per la necessità di stabilizzare con palificazioni un fronte di frana molto ampio e in evoluzione. Il 4 settembre successivo veniva approvato il progetto di fattibilità per un quadro tecnico economico di 780mila euro di cui 484mila euro di lavori. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo a marzo 2026 sono stati affidati e iniziati i lavori che sono stati consegnati secondo i tempi previsti”.