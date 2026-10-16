Opere pubbliche|
Messa in sicurezza, riaperta dopo i lavori la via di Pieve Santo Stefano
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo a marzo si è aperto l’intervento che si è alla fine concluso secondo i tempi previsti
Questa mattina (16 ottobre) il sindaco Mario Pardini e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani insieme alla dirigente ai tecnici comunali e responsabili della ditta esecutrice hanno tenuto un sopralluogo sul tratto di via di Pieve Santo Stefano riaperta al traffico dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza, stabilizzazione del versante e ripristino della strada interrotta nei primi mesi del 2025 a causa di una grande frana provocata dalle intense piogge.
“Già a maggio 2025 avevamo conferito l’incarico di progettazione e alla fine di luglio dello l’intervento è stato inserito nella variazione del piano triennale delle opere pubbliche – affermano il sindaco Pardini e l’assessore Buchignani – tempi rapidi per riuscire a ricostruire una strada vitale per tutta la zona collinare nord del territorio comunale. Un intervento comunque complesso per la necessità di stabilizzare con palificazioni un fronte di frana molto ampio e in evoluzione. Il 4 settembre successivo veniva approvato il progetto di fattibilità per un quadro tecnico economico di 780mila euro di cui 484mila euro di lavori. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo a marzo 2026 sono stati affidati e iniziati i lavori che sono stati consegnati secondo i tempi previsti”.