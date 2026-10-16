Amici animali|
Dalla Città/
Scomparso il gatto Romeo in zona via di Ronco: l’appello per ritrovarlo
16 ottobre 2026 | 17:40
Non si hanno più notizie del micio da questa mattina (16 ottobre). I proprietari chiedono aiuto
Si cerca con apprensione Romeo, un gatto scomparso dalla mattinata di oggi (16 ottobre) nella zona di via di Ronco, nella frazione di Pontetetto.
I proprietari e gli amici lo stanno cercando con grande ansia e chiedono l’aiuto di tutti.
Chiunque dovesse vederlo o avesse informazioni utili può scriverci su WhatsApp al numero: 3466194740.