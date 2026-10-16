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Scomparso il gatto Romeo in zona via di Ronco: l’appello per ritrovarlo

16 ottobre 2026 | 17:40
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di Redazione

Redazione

Scomparso il gatto Romeo in zona via di Ronco: l&#8217;appello per ritrovarlo

Non si hanno più notizie del micio da questa mattina (16 ottobre). I proprietari chiedono aiuto

Si cerca con apprensione Romeo, un gatto scomparso dalla mattinata di oggi (16 ottobre) nella zona di via di Ronco, nella frazione di Pontetetto.

I proprietari e gli amici lo stanno cercando con grande ansia e chiedono l’aiuto di tutti.

Chiunque dovesse vederlo o avesse informazioni utili può scriverci su WhatsApp al numero: 3466194740.