Via libera al consolidamento del castello di porta San Donato: catene e trave per sostenere la struttura

Un intervento mirato per proteggere e mettere in sicurezza uno dei monumenti simbolici della cerchia muraria di Lucca. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento al castello di porta San Donato, che prevedono la posa in opera di due catene passanti in acciaio collegate esternamente da una trave metallica per contrastare le spinte della copertura e garantirne la stabilità.

Il provvedimento, contenuto in una determina dirigenziale della dirigente Antonella Giannini, dà il via libera definitivo alle opere del secondo lotto di un più ampio piano di interventi che ha riguardato anche porta Santa Maria. L’investimento complessivo ammonta a 30mila euro, finanziati mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato sul capitolo dedicato alla manutenzione straordinaria dei beni di interesse storico e culturale.

La progettazione dell’opera, affidata all’architetto Elisabetta Batistoni con il supporto per gli aspetti strutturali dell’ingegner Salvatore Ippolito, ha ottenuto il completo via libera da parte delle autorità di tutela. La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara ha rilasciato l’autorizzazione prescritta, confermando la scelta progettuale del profilato metallico continuo in facciata, seguita dall’autorizzazione paesaggistica emessa dagli uffici comunali del governo del territorio. Il progetto esecutivo è stato successivamente validato e verificato dal responsabile unico del progetto, l’ingegner Stefano Angelini, responsabile della Unità organizzativa edilizia pubblica.

L’intervento è inserito tra le opere indifferibili e urgenti per la sicurezza dei fabbricati comunali vincolati all’interno del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. L’affidamento dei lavori avverrà a breve mediante procedura diretta sulla piattaforma telematico-regionale Start, mentre il cantiere e la relativa esigibilità della spesa sono programmati entro la fine del 2026.