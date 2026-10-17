L'ordinanza|
Non solo Comics: divieti di sosta e transito per i lavori in Santa Maria Corteorlandini
Per il cantiere prevista la temporanea soppressione di sei stalli per residenti e uno stallo per disabili nella zona interessata
Iniziano i lavori di restauro al complesso di Santa Maria Corteorlandini, realtà che aveva avuto problemi di staticità al campanile per la rottura di un tirante che avevano costretto anche a una lunga chiusura della biblioteca statale, nel cuore del centro storico di Lucca, e scattano le conseguenti modifiche alla viabilità e alla sosta.
Con una ordinanza ad hoc il Comune ha predisposto una serie di provvedimenti temporanei h24 che resteranno in vigore dal 16 ottobre fino al 30 novembre.
I provvedimenti nascono dalla richiesta presentata tramite sportello Suap dalla ditta cooperativa Archeologia, incaricata dell’esecuzione del cantiere di restauro. Per consentire l’allestimento e le operazioni in sicurezza nei pressi del civico 10/A di piazza San Giovanni Leonardi e lungo via Santa Maria Corteorlandini, l’ordinanza istituisce il divieto di transito pedonale per occupazione del marciapiede nel tratto compreso indicativamente tra il civico 1/A di via Santa Maria Corteorlandini e l’intersezione con piazza San Giovanni Leonardi.
Nel medesimo tratto si registrerà un restringimento della carreggiata e scatterà il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta, che comporterà la temporanea soppressione di quattro stalli per residenti e uno stallo riservato ai disabili in via Santa Maria Corteorlandini, oltre all’occupazione di ulteriori due stalli residenti in piazza San Giovanni Leonardi.
La ditta esecutrice dovrà posizionare la cartellonistica di avviso per i percorsi pedonali alternativi, garantire l’accesso ai residenti, alle attività economiche e ai mezzi di soccorso, oltre a tenere conto delle imminenti limitazioni veicolari previste in centro storico per lo svolgimento di Lucca Comics & Games.