Osteoporosi, la malattia ‘silenziosa’: alla Casa del Boia il convegno su prevenzione e diagnosi

Alla vigilia della giornata mondiale di sensibilizzazione sull’osteoporosi (che si celebra il 20 ottobre di ogni anno), il Soroptimist International Club di Lucca propone, (lunedì 19 ottobre) alle 18 alla Casa del Boia sulle Mura Urbane, una attenta riflessione sul tema Osteoporosi e medicina di genere: quando il sesso cambia la diagnosi, la cura e la vita.

Relatrice del convegno sarà la dottoressa Luisa Mazzotta, mentre a fare gli onori di casa la presidente del Soroptimist Club di Lucca, Laura Checcucci. A portare i suoi saluti anche il presidente OmceO Lucca Umberto Quiriconi. L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), in Italia dopo i 50 anni 1 donna su 3 e un uomo su 5 subiscono una frattura da fragilità. Silenziosa e subdola, spesso si manifesta quando è ormai troppo tardi, quando una semplice caduta o un movimento causano una frattura inaspettata. Eppure, malgrado la sua diffusione e le sue gravi conseguenze, di osteoporosi si parla poco, poiché spesso sottovalutata. Per questo motivo l’Unione italiana del Soroptimist International ha inserito, tra i suoi progetti, un focus specifico sull’osteoporosi, che rientra nell’ambito di un obiettivo più alto, ossia la tutela della salute, in un’ottica di medicina di genere.