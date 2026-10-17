La polemica|
Summer Festival sugli spalti delle mura, Vivere il centro storico: “Sembra più una scelta che una necessità”
Il comitato: “Lo spostamento comporterebbe impatti enormi sulla città e soddisferebbe solo le richieste degli organizzatori”
“Nonostante il progetto di ristrutturazione del tetto e della facciata del palazzo Provinciale (palazzo Ducale) in piazza Napoleone tenga esplicitamente conto della presenza del Lucca Summer Festival e di Lucca Comics & Games – con planimetrie di cantiere predisposte proprio in presenza delle manifestazioni e con il piano di sicurezza e coordinamento che ne dimostra la compatibilità – l’organizzatore del Summer Festival ha deciso di programmare i concerti del 2027 e del 2028 nell’area degli spalti delle mura“. Lo afferma il comitato Vivere il centro storico.
“Chi ha confermato che i lavori sarebbero incompatibili con i concerti? Nessuno. I lavori, previsti già nel 2023, sono stati ritardati da contenziosi giudiziari. La soprintendente Angela Acordon è stata chiara: i lavori alla facciata sono programmati per non incidere sui grandi eventi cittadini. Lo spostamento comporterebbe tuttavia impatti enormi sulla città di Lucca: chiusura delle mura, chiusura della Circonvallazione, deviazione di tutto il traffico nel quartiere di San Concordio e spese non previste a carico della collettività. Il progetto ufficiale studiato dalla soprintendenza prevede invece la convivenza con le grandi manifestazioni”.
“Questa soluzione sembra che abbia come obiettivo principale quello di soddisfare la richiesta degli organizzatori di concentrare gli eventi in un’unica location per abbattere i costi e massimizzare i ricavi passando da 4mila spettatori potenziali a oltre 10mila“, conclude Vivere il centro storico.