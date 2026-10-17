Summer Festival sugli spalti delle mura, Vivere il centro storico: “Sembra più una scelta che una necessità”

“Nonostante il progetto di ristrutturazione del tetto e della facciata del palazzo Provinciale (palazzo Ducale) in piazza Napoleone tenga esplicitamente conto della presenza del Lucca Summer Festival e di Lucca Comics & Games – con planimetrie di cantiere predisposte proprio in presenza delle manifestazioni e con il piano di sicurezza e coordinamento che ne dimostra la compatibilità – l’organizzatore del Summer Festival ha deciso di programmare i concerti del 2027 e del 2028 nell’area degli spalti delle mura“. Lo afferma il comitato Vivere il centro storico.