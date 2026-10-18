L'evento|
Dalla Città/
A Pieve di Brancoli la 58esima edizione della Sagra del Balloccioro
18 ottobre 2026 | 12:56
È una delle feste più longeve del comune di Lucca. Appuntamento dalle 14: servizio navetta con partenza da Ponte a Moriano
Un tuffo nella tradizione alla Pieve di Brancoli. Si terrà oggi (18 ottobre) la 58esima edizione della Sagra del Balloccioro, una delle feste più longeve del comune di Lucca.
L’evento è organizzato grazie al solo contributo e alla volontà degli abitanti della Brancoleria e si tiene oggi dalle 14 alle 20,30, con una grande protagonista, la castagna.
Per l’occasione è previsto il servizio navetta con partenza da Ponte a Moriano.