Il cordoglio dell’accademia italiana della cucina di Lucca per Fabio Vantaggiato: “Ci mancherà enormemente”

“Ricordiamo il generoso impegno come socio e come segretario per 8 anni e la sua grande passione per la cucina, in tutte le sue forme, da quella della tradizione regionale a quella più innovativa, sia per tecniche che per abbinamenti. Originario della Puglia, per la precisione del Salento, terra di grande tradizione enogastronomica, Fabio metteva impegno, cultura ed inventiva in tutto quello che faceva e la sua mancanza si farà sentire enormemente“, ricorda l’Accademia.