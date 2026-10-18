Il cordoglio|
Il cordoglio dell’accademia italiana della cucina di Lucca per Fabio Vantaggiato: “Ci mancherà enormemente”
La delegazione lucchese: “Lo ricordiamo con affetto stringendoci intorno alla moglie Roberta ed ai figli, Pietro ed Anna”
Fabio Vantaggiato, socio della delegazione di Lucca dell’Accademia italiana della cucina, si è spento dopo una lunga malattia.
“Ricordiamo il generoso impegno come socio e come segretario per 8 anni e la sua grande passione per la cucina, in tutte le sue forme, da quella della tradizione regionale a quella più innovativa, sia per tecniche che per abbinamenti. Originario della Puglia, per la precisione del Salento, terra di grande tradizione enogastronomica, Fabio metteva impegno, cultura ed inventiva in tutto quello che faceva e la sua mancanza si farà sentire enormemente“, ricorda l’Accademia.
“Ci uniamo al cordoglio espresso in questi giorni da istituzioni, associazioni e da tanti amici. Lo ricordiamo con affetto stringendoci intorno alla moglie Roberta ed ai figli, Pietro ed Anna”, conclude la delegazione di Lucca.