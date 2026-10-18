Inciviltà diffusa e vandalismi, non solo sosta selvaggia in via Nottolini a San Concordio

Nella zona, infatti, si registrano anche sporcizia e rifiuti sparsi per terra ma anche elementi di vandalismo e degrado . Una nostra lettrice abitante di San Concordio, nella giornata di giovedì (15 ottobre) ha portato all’attenzione una situazione da mettere sotto la lente. Che evidenzia quello che ha rivelato essereuna situazione non proprio bella né sporadica per il decoro e la sicurezza del quartiere prossimo alle vicine Mura cittadine.

“Dalla pensilina della pista ciclopedonale del sottopasso della stazione fino a prima della rotondina, ci sono sporcizia e degrado diffusi. Sacchi di spazzatura sono dispersi o lasciati per terra. Ma anche alcune biciclette parcheggiate e vandalizzate sono lì da mesi. Mi chiedo innanzitutto chi debba intervenire per cercare di migliorare la situazione che, ho fatto presente, è in essere praticamente quotidianamente sul retro della stazione di Lucca”.