Dentro i gesti e le parole della Messa: in San Giusto al via la catechesi per giovani e adulti

Primo appuntamento sabato (24 ottobre): incontri settimanali per comprendere la liturgia e vivere un ruolo attivo nella celebrazione secondo lo spirito del Concilio Vaticano II

Comprendere il significato delle preghiere, dei gesti e dei simboli della Messa, per partecipare alla celebrazione con maggiore consapevolezza. È l’obiettivo del ciclo di incontri di catechesi rivolto ad adulti e giovani che prenderà il via sabato (24 ottobre) nella chiesa di San Giusto, a Lucca. Gli appuntamenti si terranno ogni sabato, dalle 16 alle 17.

Il percorso nasce dalla volontà di approfondire il ruolo dell’Eucaristia nella vita dei credenti e il valore della domenica come giorno del Signore. A oltre sessant’anni dal Concilio Vaticano II, che ha richiamato l’importanza di una partecipazione piena e consapevole alla liturgia, nelle comunità cristiane resta aperta la sfida di tradurre questo invito nell’esperienza quotidiana.

Gli incontri accompagneranno i partecipanti nella comprensione dei diversi momenti della Messa, soffermandosi su preghiere, riti, gesti e simboli. Al centro del percorso, l’idea che i fedeli siano parte attiva della celebrazione, e non semplici spettatori.