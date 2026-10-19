Lucca Comics, confermata la chiusura delle scuole del comune per i giorni dell’evento

Già venduti oltre 165mila biglietti. Scatta il divieto per la vendita ambulante sia in centro storico sia nella prima periferia

Lucca si avvia verso i giorni clou di Lucca Comics & Games 2026 e Palazzo Orsetti vara un blocco coordinato di ordinanze per garantire la sicurezza e la vivibilità della città. Tra le decisioni principali approvate dall’amministrazione comunale figurano la chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio dal 28 al 31 ottobre, lo stop al commercio itinerante nel centro e nei quartieri della prima periferia e nuove restrizioni alla circolazion.

Il Comune ha disposto, come tutti gli anni passati almeno in tempi recenti, la sospensione delle attività didattiche da mercoledì 28 a sabato 31 ottobre compresi per tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, i nidi d’infanzia, il Cpia e le sedi dei corsi IeFP dell’intero territorio comunale. Il provvedimento, adottato d’intesa con il prefetto e i dirigenti scolastici a seguito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 15 ottobre, è stato ritenuto necessario per contenere l’impatto dei flussi sulla viabilità cittadina, sui trasporti pubblici e sui treni. Nel testo dell’atto si evidenzia l’eccezionalità della manifestazione e della cornice di pubblico attesa, sottolineando come risultino già venduti circa 165mila biglietti di ingresso.

Parallelamente, il dirigente del Settore ambiente e sviluppo economico Michele Nucci ha firmato l’ordinanza che introduce il divieto assoluto di svolgere il commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante (alimentare e non alimentare), compresa la sosta temporanea, dal 28 ottobre all’1 novembre. Il blocco, già in vigore all’interno delle Mura urbane, viene esteso a tutta la prima cintura periferica e alle frazioni limitrofe di Arancio, San Marco, Sant’Anna, San Donato, San Concordio, Pontetetto, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano e San Filippo, con l’obiettivo di mantenere libere le vie di esodo, i percorsi dei mezzi di soccorso e le direttrici del trasporto pubblico.